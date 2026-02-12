circle x black
Università: Introna (Tor Vergata), 'straordinaria risposta a Open Day 2026, attesi 4mila studenti'

12 febbraio 2026 | 11.07
Redazione Adnkronos
"Oggi, la risposta a questo Open Day è stata grandiosa. Avendo dovuto addirittura fermare le iscrizioni con significativo anticipo, perché il raggiungimento del numero massimo di persone che potevamo ospitare, abbiamo già programmato dei nuovi eventi per soddisfare la domanda. Oggi sono attese oltre 4mila persone tra il mattino, in cui vengono le scuole e il pomeriggio, in cui possono venire a visitare l'open day i singoli studenti e i loro familiari". Così Vito Introna, delegato del rettore per l'Orientamento, il tutoraggio e il placement dell'università di Roma "Tor Vergata", intervenendo alla giornata di Open Day 2026 dell'ateneo.

