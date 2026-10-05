Università, studenti senior del primo triennio di Veterinaria di Tor Vergata proseguono la loro formazione al Gregorio VII

Gli studenti senior del primo triennio della facoltà di veterinaria di Tor Vergata proseguono la loro formazione clinica nelle aule del Gregorio VII. Le matricole dell'anno accademico '24-'25, infatti, hanno varcato oggi la soglia del Policlinico Veterinario Gregorio VII, che diventa dunque sede di formazione clinica fino al quinto anno. Il percorso che caratterizza il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata segna una nuova importante tappa con l’arrivo dei primi studenti del terzo anno presso le nuove aule nel Policlinico Veterinario Gregorio VII, in via Cesare Pascoletti, tra quartiere Aurelio e zona Pisana, a Roma. Il corso di laurea in Veterinaria, unico nel Lazio, prevede una progressiva integrazione tra conoscenze scientifiche, didattica universitaria, attività pratica e formazione clinica. Nei primi due anni gli studenti hanno studiato nelle aule della facoltà di Medicina in Ateneo, affrontando le discipline di base biologiche, biomediche e veterinarie. Dal terzo anno, il Policlinico Veterinario Gregorio VII diventa invece la nuova sede della loro formazione. Gli studenti hanno a disposizione tre aule didattiche da circa 80 posti, un laboratorio per le esercitazioni pratiche (Skill Lab) con manichini e simulatori e una sala settoria, oltre alle strutture dedicate all’attività clinica. Quasi mille metri quadri, spogliatoi, docce e servizi compresi: un ambiente nel quale la lezione è immediatamente collegata all’osservazione e alla pratica.

Le nuove aule di oltre 100 mq ciascuna sono adeguatamente attrezzate, dotate di wifi, con schermi appesi al soffitto per permettere a tutti di seguire le lezioni. Garantito il collegamento audio video con le varie sale operatorie per seguire in diretta gli interventi chirurgici in tempo reale e integrare formazione teorica con l'osservazione diretta della pratica clinica. Il terzo anno infatti rappresenta il passaggio verso la formazione clinica. Tra le discipline previste figurano Malattie infettive e Sanità pubblica, Farmacologia e Tossicologia, Anatomia patologica, Diagnostica per immagini, Anestesiologia e Medicina operatoria, insieme ad altri insegnamenti che introducono gli studenti alla diagnosi, alla prevenzione e alla gestione delle patologie animali, in un’ottica One Health. Nel quarto e quinto anno la formazione è concentrata sulla medicina clinica e sulla chirurgia veterinaria. Gli studenti si confrontano direttamente con casi clinici, visite, procedure, esercitazioni e attività pratiche, sotto la supervisione dei docenti universitari, dei tutor accademici e dei professionisti coinvolti nella formazione. L’ospedale Gregorio VII, che si occupa di curare i piccoli animali come cani e gatti ma anche gli animali non convenzionali come quelli esotici, offre agli studenti la possibilità di confrontarsi con i 40mila casi clinici annui ed è una struttura a vocazione mista, garantendo sia la medicina di base sia la medicina specialistica.

La collaborazione tra l’Università di Roma Tor Vergata e il Policlinico Veterinario Gregorio VII è regolata da una convenzione quadro che disciplina le attività formative e cliniche. Il modello si completa attraverso una rete di strutture e istituzioni partner, tra cui l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, Azienda Agricola Maccarese, Fise, Equivet e le Asl, che consente agli studenti di conoscere differenti ambiti della professione veterinaria. "La formazione del medico veterinario richiede oggi una visione ampia, che unisca competenze scientifiche, cliniche e di sanità pubblica – dichiara il rettore Nathan Levialdi Ghiron –. Per questo il nostro progetto nasce all’interno di una rete formativa che comprende l'Università, il Policlinico veterinario Gregorio VII, le istituzioni sanitarie e le realtà professionali. È un modello che si inserisce pienamente nella prospettiva One Health e che vuole preparare i nostri studenti ad affrontare la complessità della professione veterinaria contemporanea". "L’arrivo dei nostri primi studenti del terzo anno al Policlinico Veterinario Gregorio VII rappresenta un momento particolarmente importante per il progetto di Medicina Veterinaria di Tor Vergata – sottolinea la professoressa Eleonora Candi, coordinatrice del corso di laurea –. Dal terzo anno gli studenti affrontano discipline sempre più vicine alla professione e applicano le conoscenze acquisite attraverso attività pratiche e cliniche supervisionate. L’obiettivo è accompagnarli, anno dopo anno, verso una preparazione completa, fondata su solide conoscenze scientifiche e su competenze professionali concrete".