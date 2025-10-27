circle x black
Università, Tajani: "Formeremo futura classe dirigente palestinese"

27 ottobre 2025 | 08.29
Redazione Adnkronos
"Abbiamo aperto un corridoio universitario con il Ministro Bernini, l'obiettivo è quello di formare in Italia la futura classe dirigente dello stato palestinese. Continueremo a lavorare in questa direzione: grazie all'impegno di tante università italiane questi ragazzi avranno la possibilità di studiare in italiano e in inglese." Ha dichiarato il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, a margine dell'accoglienza degli studenti palestinesi da Gaza che verranno a studiare in Italia grazie a un programma di borse di studio messe a disposizione dall'Ateneo per il progetto IUPALS - Italian Universities for Palestinian Students, coordinato da CRUI e condiviso con il Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme. 

