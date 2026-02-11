Universitas Mercatorum, Anvur conferma giudizio positivo su ricerca e didattica

Universitas Mercatorum, ateneo del Gruppo Multiversity, ha ottenuto dall'Anvur-Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - il giudizio soddisfacente nell’ambito dell’accreditamento periodico confermando la solidità del progetto scientifico e didattico dell’ateneo e la capacità dell'università di innovarsi secondo standard d'eccellenza. Il Rapporto rappresenta una verifica rigorosa della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia di tutte le attività dell’ateneo. L’analisi ha valutato positivamente l’organizzazione, l’offerta formativa, la governance e i processi di assicurazione della qualità previsti dal sistema Ava 3, oggi riferimento nazionale per la valutazione degli atenei italiani. Un processo che posiziona Mercatorum al pari di altri atenei statali e privati da tempo riconosciuti per il loro valore accademico all’interno del sistema universitario nazionale.

"Il giudizio soddisfacente (B) espresso dall’Anvur rappresenta un risultato di grande rilievo per Universitas Mercatorum. E' una conferma autorevole della solidità del nostro sistema di assicurazione della qualità, della validità dei processi messi in atto e della serietà del lavoro svolto negli anni. Questo traguardo è il frutto dell’impegno condiviso di tutta la comunità accademica - docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti -e costituisce al tempo stesso uno stimolo a proseguire con determinazione nel percorso di miglioramento continuo e di crescita dell’ateneo, ha dichiarato il rettore Giovanni Cannata.

Un risultato che si affianca al riconoscimento di Eurostat come Research Entity e distingue Universitas Mercatorum come la prima università telematica a ottenere questa qualifica, confermandone il ruolo anche nella ricerca scientifica. Il giudizio ‘soddisfacente’ di Anvur, in linea con quello ottenuto lo scorso anno dall’Università San Raffaele Roma in ambito Ava 3, conferma il percorso di qualità del Gruppo Multiversity e l’allineamento agli indicatori di performance richiesti dal ministero dell’Università e della Ricerca.