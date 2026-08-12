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Capannori, uomo trovato morto accanto a una bicicletta: si indaga per incidente stradale

Tra le ipotesi al vaglio c’è quindi quella di un incidente stradale

Ambulanza - Archivio
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12 agosto 2026 | 10.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un uomo di età apparente tra i 30 e i 40 anni è deceduto questa mattina in via delle Ville, a Capannori (Lucca). L’allarme è scattato alle ore 9.41 per la presenza di una persona a terra con un trauma cranico.

Accanto all’uomo è stata trovata una bicicletta. Tra le ipotesi al vaglio c’è quindi quella di un incidente stradale, ma la dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenute un’automedica di Lucca e un’ambulanza. I sanitari, nonostante l’intervento, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Della vicenda sono state informate le forze dell’ordine, intervenute per gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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incidente stradale decesso bicicletta
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