Fonti dell'amministrazione Usa esprimono preoccupazione in particolare per il decreto Salvini sul servizio di noleggio con conducente (Ncc). Come riporta Repubblica sarebbero un impedimento per le startup del settore e in particolare "le prenotazioni in tempo reale di Uber" perché le norme impongono un tempo di attesa minimo di 20 minuti per i clienti e nuove regole per le registrazioni. Una legge, invece, difesa da tutte le organizzazioni dei tassisti a cui non verrebbe applicata. Per gli americani queste norme potrebbero mettere "fuori mercato" le piattaforme più innovative.