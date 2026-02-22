circle x black
Cerca nel sito
 

Val d'Aosta, scialpinista travolto e ucciso da valanga

Il corpo recuperato sulle pendici della Becca di Nana a 3000 metri di quota, in Val d'Ayas

Soccorso alpino valdostano
Soccorso alpino valdostano
22 febbraio 2026 | 15.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È terminato da poco l'intervento del Soccorso Alpino Valdostano sulle pendici della Becca di Nana a 3000 metri di quota in Val d'Ayas, per il recupero del corpo senza vita di uno scialpinista travolto da una valanga: la ricerca è stata avviata in seguito alla segnalazione di mancato rientro.

Il sorvolo sulla zona dell'escursione ha evidenziato il distacco della valanga, mentre a terra hanno operato i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e i militari della Guardia di Finanza, con lo scialpinista che è stato individuato e recuperato. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
valanga scialpinista Becca di Nana valanga val d'aosta valanga val d'aosta morto
Vedi anche
News to go
Tutti pazzi per i cibi locali, sempre più italiani fanno la spesa direttamente dai produttori
Dazi, Patuelli: "Decisione Corte Usa non è fine storia ma passaggio itinerario complesso" - Video
News to go
Lavoro, a febbraio 424mila contratti programmati dalle imprese
News to go
Porto d'armi per forze dell'ordine fuori servizio: la circolare del Viminale
Casa, Nomisma: "Solo il 35,8% degli italiani ritiene proprio reddito sufficiente per spese essenziali"
Decreto Bollette, Pichetto: "Aperti a miglioramenti strada facendo se necessari"
News to go
Romania, trovato in una grotta batterio di 5mila anni fa
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza