circle x black
Cerca nel sito
 

Valanga in Valle Aurina: morto un escursionista, illesa la moglie

L'uomo è stato trascinato per circa 300 metri, mentre la donna si è salvata

Soccorsi (Fotogramma/Ipa)
Soccorsi (Fotogramma/Ipa)
29 dicembre 2025 | 20.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un escursionista 50enne ungherese ha perso la vita travolto da una valanga in Valle Aurina, in Alto Adige. L'uomo si trovava con sua moglie sul sentiero numero 8 'Arthur Hardegen' quando, a quota 2.500 metri, entrambi sono stati sorpresi da una slavina. Lui è stato trascinato per circa 300 metri, mentre lei è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino della Guardia di finanza con l'elicottero Pelikan 2, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
valanga oggi
Vedi anche
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza