Valter Lavitola è stato aggredito ieri nel carcere di Rebibbia a Roma. L'imprenditore arrestato con l’accusa di essere il mandante dell’attentato dello scorso ottobre contro l'ormai ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, secondo quanto riportano 'Il Corriere della Sera' e 'la Repubblica' sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, secondo fonti della Polizia penitenziaria, "non corre pericolo". Oggi potrebbe incontrare il suo avvocato Arturo Cola. Sull'aggressione indaga la Procura.