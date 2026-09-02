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Valter Lavitola aggredito a Rebibbia, botte in carcere da alcuni detenuti

L'uomo accusato di essere il mandante dell'attentato all'ex conduttore di Report sarebbe stato picchiato

Valter Lavitola - Adnkronos
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02 settembre 2026 | 09.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Valter Lavitola è stato aggredito ieri nel carcere di Rebibbia a Roma. L'imprenditore arrestato con l’accusa di essere il mandante dell’attentato dello scorso ottobre contro l'ormai ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, secondo quanto riportano 'Il Corriere della Sera' e 'la Repubblica' sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, secondo fonti della Polizia penitenziaria, "non corre pericolo". Oggi potrebbe incontrare il suo avvocato Arturo Cola. Sull'aggressione indaga la Procura.

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