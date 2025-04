Vandalizzata sede Forza Italia in III municipio

"Questa notte alcuni teppisti hanno imbrattato con vernice rossa, ingiurie e simboli anarchici la sede di Forza Italia aperta da poche settimane in via Adamello, nel cuore di Città Giardino a Montesacro. La segreteria romana esprime la massima solidarietà al segretario Giuseppe Pio Torcicollo e a tutta la comunità azzurra del Municipio III. Questo gesto vile e codardo non ci intimidirà: ci vuole ben altro per fermare la passione delle nostre donne e dei nostri uomini che continueranno a fare politica e a portare avanti a testa alta i nostri ideali con ancora maggiore determinazione e passione. A coloro che operano nell’oscurità e nell’anonimato per inquinare la vita politica cittadina ricordiamo che alla fine la libertà trionfa sempre". Così Luisa Regimenti, segretario di Forza Italia Roma.