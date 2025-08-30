circle x black
Varese, svastiche e Israele boia: le scritte choc alla Festa della Schiranna

30 agosto 2025 | 17.34
Redazione Adnkronos
Svastiche, scritte ''Israele boia'' accompagnate dalla sigla delle Ss e due bandiere rubate: una del Pd e una con il volto di Che Guevara. Sono questi gli atti vandalici comparsi alla Festa della Schiranna a Varese, in attesa dell'arrivo della segretaria dem Elly Schlein, attesa a breve.

Secondo quanto appreso da Adnkronos, che ha potuto visionare direttamente le scritte a carattere neonazista, gli imbrattamenti sarebbero avvenuti nelle ore notturne o nella prima mattinata di oggi.

"Siamo abituati - spiega ad Adnkronos la segretaria provinciale del Pd di Varese, Alice Bernardoni - perché episodi simili erano già accaduti l'anno scorso e due anni fa. Noi però continuiamo a essere antifascisti, non abbiamo paura di queste provocazioni e proseguiamo con il nostro lavoro con determinazione". (Di Andrea Persili)

