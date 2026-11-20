Una pista “inedita” dietro al caso del sequestro di Emanuela Orlandi. È quella contenuta nel libro ‘Vatican Files’ di Emanuele Fucecchi presentato questo pomeriggio a Roma. All’incontro, moderato da Mariagrazia Gerina, oltre all’autore è intervenuto l’ex magistrato Giancarlo Capaldo, che in passato si è occupato delle indagini sulla scomparsa della giovane cittadina vaticana sparita nel giugno del 1983. Nel volume, che ha la prefazione di Luca Telese, si fa riferimento al Vaticano e in particolare alla pista finanziaria. “La scomparsa di Emanuela avviene all’apice della crisi del Banco Ambrosiano, che porta a una resa dei conti a causa di soldi che facevano parte di una contabilità parallela e che non potevano essere dichiarati” ha sottolineato Fucecchi ricordando tra l’altro i “nastri consegnati in Vaticano in cui per sette minuti si sentono le grida di una ragazza”.

Molto ascoltato dalla platea l’intervento di Capaldo, che si è detto d’accordo con l’autore sul fatto che il sequestro di Emanuela Orlandi “sia stato un ricatto al Papa, con contrasti Interni al Vaticano. Normalmente un caso di scomparsa coinvolge aspetti personali - ha sottolineato l’ex magistrato - nel caso Orlandi invece è emerso il peso di ciò che è avvenuto in Vaticano e questo libro ne mostra tanti aspetti. Un volume interessante per l’enorme ricerca che c’è dietro e che mi ha colpito perché cerca una risposta razionale”.

Per Capaldo, che da magistrato si oppose nel 2014 alla richiesta di archiviazione dell’inchiesta che aveva portato avanti sulla Orlandi, arrivando a lambire elementi della Banda della Magliana, sulla scomparsa della ragazza “si sono inseriti anche elementi depistatori” così come “non può escludersi l’intervento di mitomani”. Secondo Capaldo “la matrice finanziaria è stata usata ma non è il motivo del sequestro. Nella vita abbiamo imparato che le cose semplici sono spesso quelle più vere - ha concluso l’ex magistrato - e se qualcuno avesse avuto in mano Emanuela l’avrebbe mostrata con una foto”.