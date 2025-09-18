Di fatto quasi tutti i fine settimana lunghi richiederanno il biglietto a pagamento per chi non rientra nelle varie esenzioni
La giunta comunale di Venezia ha deciso che il prossimo anno il numero di giornate di ticket per entrare nella città storica passeranno da 54 a 60. Di fatto, dalla Pasqua 2026 fino a fine luglio, tutti i fine settimana lunghi richiederanno il ticket per chi non rientra nelle varie esenzioni.
Non cambieranno né orari, né modalità. Nessuna decisione invece è stata presa in merito a un aumento del costo del ticket che quest'anno era di 5 o 10 euro in funzione dell'anticipo del suo acquisto.