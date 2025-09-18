circle x black
Cerca nel sito
 

Venezia, più giorni di ticket per l'ingresso nel 2026

Di fatto quasi tutti i fine settimana lunghi richiederanno il biglietto a pagamento per chi non rientra nelle varie esenzioni

Turisti a Venezia (Fotogramma/Ipa)
Turisti a Venezia (Fotogramma/Ipa)
18 settembre 2025 | 19.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La giunta comunale di Venezia ha deciso che il prossimo anno il numero di giornate di ticket per entrare nella città storica passeranno da 54 a 60. Di fatto, dalla Pasqua 2026 fino a fine luglio, tutti i fine settimana lunghi richiederanno il ticket per chi non rientra nelle varie esenzioni.

Non cambieranno né orari, né modalità. Nessuna decisione invece è stata presa in merito a un aumento del costo del ticket che quest'anno era di 5 o 10 euro in funzione dell'anticipo del suo acquisto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ticket venezia oggi ticket venezia giorni ticket venezia come funziona ticket venezia 2026
Vedi anche
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza