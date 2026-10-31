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Veronica Peparini, ex maestra di 'Amici' raggirata al telefono: "Lasciata con 4 euro sul conto"

"Voglio raccontare questa storia perché può essere d'aiuto a tantissime persone"

Veronica Peparini - (Ipa)
Veronica Peparini - (Ipa)
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31 ottobre 2026 | 18.27
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

"Voglio raccontare questa storia perché può essere d'aiuto a tantissime persone. Ieri sono stata truffata telefonicamente. Siccome avevo il bancomat in scadenza sono stata chiamata da un numero. Io ho risposto e mi hanno detto che chiamavano dalla filiale San Paolo. Mi hanno chiesto se avessi il bancomat in scadenza, ed effettivamente il bancomat lo era e mi hanno detto che me lo avrebbero fatto recapitare al nuovo indirizzo, visto che il mio è dell'abitazione vecchia. C'ho creduto, perché erano tutte cose vere". Inizia così il racconto che Veronica Peparini, già maestra del talent show 'Amici' di Maria de Filippi, ha affidato sui social per mettere in guardia gli utenti sulle truffe telefoniche.

Raggirata con la scusa del bancomat in scadenza, ha spiegato: "Sono stata cretina perché mi hanno detto 'se ci dai i dati ti riaggiorniamo tutto l'home banking e l'app'. E io, pensando che fosse vero e che questa persona lavorasse veramente alla filiale, come è successo a me penso che possa succedere a tante persone, ho dato i miei dati. E praticamente questa mattina avevo 4 euro sul conto. Non che io avessi dei beni al sole, però... Un'altra cosa: questo str... - ha aggiunto - alla fine mi ha detto 'ma tu sei Veronica Peparini quella lì?' e io ho detto sì, come mi chiedono tante volte. E mi fa: 'Mi fai un saluto a mia figlia?' E io, cogl... ho anche fatto un saluto alla figlia".

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