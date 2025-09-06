circle x black
Vibo Valentia, cede trave in parco giochi: grave bimbo 4 anni

Il piccolo stava giocando in un parco urbano nel quartiere Moderata Durant

Vibo Valentia, cede trave in parco giochi: grave bimbo 4 anni
06 settembre 2025 | 13.52
Redazione Adnkronos
Un bambino di quattro anni è rimasto schiacciato da una trave mentre giocava in un parco giochi urbano nel quartiere Moderata Durant di Vibo Valentia ieri sera. Secondo quanto ricostruito finora, il piccolo si è appoggiato a una trave, che ha ceduto all'improvviso, travolgendolo. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, che ha trasportato il bambino in ospedale in gravi condizioni. Al momento è ricoverato e la prognosi è riservata. La procura di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità.

