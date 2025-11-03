circle x black
Torre dei Conti, il boato e la nuvola di polvere: il momento del crollo - Video

03 novembre 2025 | 13.32
Redazione Adnkronos
La Torre dei Conti di Largo Corrado Ricci, a Roma, è parzialmente crollata oggi 3 novembre. Ecco il momento in cui una nuvola di polvere invade via dei Fori Imperiali. Giorgia, la titolare del bar che si trova proprio davanti alla torre crollata, ha raccontato all'Adnkronos: "Abbiamo sentito un boato intorno alle 11.20. Un rumore sordo, a cui però ci eravamo abituati in queste settimane per il cantiere. Poi abbiamo capito che era molto più forte e diverso. Ci siamo precipitati all’esterno e abbiamo visto la torre staccarsi. La prima cosa a cui ho pensato sono stati gli operai, nostri clienti, che vengono qui ogni giorno".

