Criminalità, operazione polizia in diverse città: 384 arresti e sequestrati circa 1.400 kg droga

Nel mirino, fa sapere la polizia in una nota, i cosiddetti “regolamenti di conti”, alcune tipologie di reati contro il patrimonio, porto illegale di armi e, più in generale, episodi di violenza

20 dicembre 2025 | 08.21
Redazione Adnkronos
Vasta operazione della polizia in diverse province contro la criminalità diffusa. Il bilancio è di 384 arresti, 655 denunce e il sequestro di circa 1.400 kg di droga. La polizia, con l’impegno degli investigatori delle squadre mobili presenti su tutto il territorio nazionale coordinati dal Servizio centrale operativo, ha concluso ieri una vasta operazione nazionale ad alto impatto investigativo contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, talvolta anche attraverso i cosiddetti cannabis shop, e contro reati di criminalità diffusa.

Nel mirino, fa sapere la polizia in una nota, i cosiddetti “regolamenti di conti”, alcune tipologie di reati contro il patrimonio, porto illegale di armi e, più in generale, episodi di violenza. L’attività degli investigatori, con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione crimine e di altri uffici delle questure, ha consentito di: identificare 95.164 persone sospette, di cui 16.701 stranieri e 10.848 minorenni, soprattutto in aree di spaccio o di “mala-movida”, su un migliaio delle quali sono in corso di valutazione eventuali provvedimenti amministrativi di prevenzione; sono state arrestate 384 persone, tra le quali 166 stranieri e 6 minorenni, e sono state indagate in stato di libertà 655, di cui 256 stranieri e 39 minorenni, soprattutto per reati contro la persona e il patrimonio nonché per spaccio di sostanze stupefacenti e porto illegale di armi.

Come ricostruisce la polizia, sono stati sequestrati 35 kg di cocaina, 1.370 di cannabinoidi e uno di eroina; sequestrate 41 armi da fuoco e 80 armi bianche e oltre 300.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio; elevate 565 sanzioni amministrative di diversa natura, la maggior parte delle quali per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione illegale di bevande alcoliche. Sono stati individuati diversi profili social sui quali sono in corso verifiche sui contenuti per l’eventuale segnalazione alle competenti autorità giudiziarie ai fini dell’oscuramento.

Sono stati altresì svolti mirati controlli per verificare l’applicazione del nuovo quadro normativo introdotto con il decreto legge 48/2025, convertito in legge n. 80/2025, inerente anche alla vendita di prodotti a base di canapa nei cosiddetti cannabis shop.

I controlli specifici hanno consentito di sequestrare 5 cannabis shop, in tre diverse città e di arrestare 3 persone e denunciarne in stato di libertà 141, titolari o gestori di cannabis shop. Sono stati svolti controlli in 312 cannabis shop e sono stati sequestrati 296 kg di cannabinoidi risultati, dalle prime analisi, avere le caratteristiche di stupefacenti.

