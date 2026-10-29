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Vietina (Lucca Crea): "Fumetto su Hpv per una maggiore consapevolezza"

Emanuele Vietina - Adnkronos
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29 ottobre 2026 | 12.55
Francesca Filippi
LETTURA: 1 minuti

"Il fumetto è uno strumento straordinario perché, come si dice, lo spazio bianco tra una vignetta e l'altra porta il lettore a compiere un atto personale di introspezione e autodeterminazione".

manuele Vietina, direttore generale di Lucca Crea e Lucca Comics & Games, spiega così il potenziale del linguaggio dei comics nelle campagne di sensibilizzazione. È in questa prospettiva che nasce 'Il Quinto', il fumetto realizzato insieme a Msd per promuovere la conoscenza del Papillomavirus umano (Hpv). La collaborazione si inserisce in un percorso che la manifestazione porta avanti da oltre 15 anni su temi ambientali, sanitari e sociali.

"Il fumetto è uno straordinario attivatore di momenti di consapevolezza informata o di educazione intrattenuta, di edutainment", aggiunge Vietina, sottolineando "il ruolo delle storie nel favorire l'informazione e contribuire alla costruzione di una società più consapevole".

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