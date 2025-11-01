circle x black
Vigilante muore schiacciato da cancello nel Beneventano

Il decesso all'inizio del turno all'interno della stazione ferroviaria di Tufara Valle, nel territorio di Apollosa

Ambulanza - Fotogramma
Ambulanza - Fotogramma
01 novembre 2025 | 21.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un vigilante di 55 anni è morto ieri nella tarda serata all'interno della stazione ferroviaria di Tufara Valle, nel territorio di Apollosa, in provincia di Benevento, chiusa da diverso tempo per lavori. L'uomo aveva da poco iniziato il turno di lavoro quando è rimasto schiacciato dal cancello che aveva appena aperto per entrare nell'area da vigilare.

Un anno fa, nell'ottobre 2024 una guardia giurata di 27 anni a Cagliari era morto in circostanze simili. "In un settore tanto peculiare le Prefetture, le Questure, le Forze di polizia raramente controllano approfonditamente le condizioni reali e la qualità effettiva dei servizi sul territorio. E i rari controlli negativi ancor più raramente hanno come esito la sanzione pur prevista dalla legge a carico dei titolari inadempienti - commenta in una nota il segretario del Sindacato autonomo Vigilanza Privata, Vincenzo del Vicario - È arrivato il tempo che le Amministrazioni investano in formazione del personale e in controlli".

