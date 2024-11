"Siamo contenti e siamo contenti per il cliente ovviamente, quando uno vince è sempre contento". Così all'Adnkronos Manuela Spadaro, dipendente della ricevitoria 'Fabio Tabacchi', di Lungobisagno Dalmazia, a Genova, dove un fortunato vincitore ha azzeccato la combinazione di cinque numeri del 'Vincicasa', aggiudicandosi 500 mila euro, di cui 200mila pagabili subito e 300mila da investire per l'acquisto di una casa. La combinazione vincente del concorso è stata 7, 15, 19, 22, 29.

"Il gioco - spiega Spadaro - si chiama 'Vincicasa', fa parte del sistema del SuperEnalotto. Si giocano cinque numeri da 1 a 40 e l'estrazione avviene ogni giorno e per vincere la casa bisogna beccare tutti e cinque i numeri come il vincitore". Spadaro non sa chi sia il fortunato vincitore, che non ha ancora riscosso la vincita. "È un nostro cliente, però non è di zona, non conosciamo il nome". Per la riscossione della vincita, "quando verrà il cliente o mi darà lo scontrino e poi lui, penso, andrà in banca, o bisognerà indirizzarlo in una ricevitoria che paga le vincite alte".

Si tratta della prima vincita grossa nella ricevitoria di Lungobisagno d'Istria, dove nei pochi minuti trascorsi durante l'intervista c'è stato un viavai di clienti, molti dei quali giocatori. "Mai vincite così alte. L'unica è stata sui 10mila euro, ma quelle sono pagabili da noi".