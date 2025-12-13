circle x black
Cerca nel sito
 

Vino tra piacere e rischi, l'immunologo: "Serve disciplina, massimo 1-2 bicchieri al giorno"

Minelli: "I rischi di tossicità ci sono e possono superare i possibili vantaggi se non si aderisce rigorosamente alle regole della moderazione"

Un calice di vino
Un calice di vino
13 dicembre 2025 | 17.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

In tanti stanno mettendo da parte la bottiglia di vino 'buona' per le feste di Natale, quella da aprire per l'occasione giusta. Da mostrare e degustare con gli amici e la famiglia. Il brindisi è d'obbligo, ma meglio non esagerare. Quanto si può bere? Qual è il limite? Il vino "nonostante il suo valore culturale, l'effetto sul corpo umano è inestricabilmente legato al suo componente principale: l'alcol etilico", osserva all'Adnkronos Salute l'immunologo clinico Mauro Minelli, docente di Nutrizione umana alla Lum. "L'alcol è classificato come cancerogeno di Gruppo 1 dall'Iarc e comporta rischi concreti di tossicità per il fegato e per l'insorgenza di vari tumori (colon-retto e seno), oltre a indurre dipendenza e ad essere assolutamente vietato in gravidanza", evidenzia.

Storicamente, si sono attribuiti al vino rosso, grazie soprattutto ad alcuni polifenoli in esso contenuti, presunti benefici cardiovascolari e antiossidanti. "Tuttavia, il consenso scientifico più recente ha smentito questi vantaggi, stabilendo che non esiste una soglia di consumo di alcol priva di rischi. Anche il consumo moderato può comportare rischi significativi per la salute - evidenzia Minelli - Di conseguenza, mentre la ragionevolezza riconosce il ruolo del vino come piacere culturale e motore economico, la consapevolezza sanitaria impone certamente cautela. La decisione di bere deve essere informata e responsabile. Le linee guida del ministero della Salute indicano un consumo a basso rischio (1-2 bicchieri al giorno a seconda della fascia demografica: massimo 1 bicchiere al giorno per donne e over 65, massimo 2 per gli uomini adulti) ma la scelta più salubre è ridurne il consumo. Di fronte a occasioni sociali come il Natale, la decisione di bere si sposta dalla 'sicurezza assoluta' alla responsabilità individuale".

In sintesi secondo l'immunologo, "l'uso responsabile del vino significa riconoscere i suoi benefici sociali ed economici pur mantenendo la massima aderenza alla moderazione. Come dire, in altri termini che il vino non è intrinsecamente un veleno ma nemmeno una panacea; è una bevanda che richiede disciplina. I rischi di tossicità ci sono - conclude - e possono superare i possibili vantaggi se non si aderisce rigorosamente alle regole della moderazione".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vino il vino fa bene? vino quanti bicchieri vino a Natale
Vedi anche
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video
Referendum, Parodi (Anm): "Clima avvelenato, mi aspetto di tutto" - Video
News to go
Aviaria, identificato negli Usa primo caso umano al mondo di virus H5N5
News to go
Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti
News to go
Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo - Video
News to go
Bollo auto, da gennaio cambia tutto: le novità
Arianna Meloni e Bova discutono di deep fake ad Atreju - Video
Nina, il cucciolo orfano di orso che sta per tornare in libertà - Video
News to go
Migranti, i numeri e i dati in Europa e in Italia
Abodi: "Nuovo laboratorio antidoping valore per sport italiano e città di Roma" - Video
News to go
Pesca, "taglio due terzi giornate affonda flotta Italia": allarme Coldiretti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza