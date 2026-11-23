L'artista: "Anche se il mio cuore è spezzato e piange per gli innocenti e per i giovani coraggiosi della mia amata patria continuo a credere che alla fine la luce prevarrà sulle tenebre"

C'è una bellezza nascosta che nasce proprio dove la materia cede e si incrina nelle sottilissime porcellane dell'artista iraniana Manije Mirdamad esposte domani in Campidoglio nella mostra 'Broken beauty - Imperiture', allestita presso la sala 'Laudato si', in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In una scenografia carica di tensione emotiva, l'allestimento si concentra su un lungo tavolo che attraversa lo spazio espositivo come un'offerta silenziosa e guida lo sguardo dalle porcellane rotte, ma illuminate per non essere dimenticate, verso uno schermo dove scorrono volti, nomi di vittime e condannati a morte dell'Iran.

Le porcellane — ispirate alla mistica dei dervisci sufi e agli antichi simboli persiani come il kashkul e la coppa di Jamshid — si raccontano come potente metafora della resilienza e della bellezza femminile emergente dall'imperfezione, di fronte alle lacerazioni della violenza e della repressione. "Le mie opere rappresentano le ferite di un popolo che ha conosciuto la violenza e la perdita, ma che continua a custodire la propria dignità e la forza di resistere", spiega Manijé Mirdamad parlando con l'Adnkronos. "Ho scelto di lasciare visibili le fratture della porcellana, senza nasconderle né ricomporle, perché raccontano un dolore che non può essere cancellato", che è imperituro.

L'artista ripercorre il cammino della propria ricerca artistica: "Le mie porcellane sono diventate nel tempo sempre più sottili, fino a divenire quasi trasparenti e poi rompersi. Dapprima le riparavo con oro 24 carati usando la tecnica giapponese kinsugi. Poi quest'anno, dopo il massacro di migliaia di giovani innocenti, ho deciso di lasciarle così, spezzate, perché noi siamo infranti. E con la mia arte voglio raccontare la tortura che ci ha rotti ma da cui entra la luce". Manije, cresciuta tra la tradizione culturale persiana e l'ambiente cosmopolita dell'alta società pre-rivoluzionaria di Teheran, ricorda che in Iran "nel momento in cui nasci donna, vali la metà di un uomo"; rammenta la nonna, nata prima di Reza scia Pahlavi "che ha dato libertà alle donne rimuovendo l'obbligo del velo", "le chiesi perché sapeva leggere ma non scrivere e mi rispose che il mio bisnonno, suo padre, temeva che una lettera d'amore scritta da lei a un uomo la avrebbe fatta diventare una prostituta"; e insieme gli attimi di libertà rubata di iraniane che oggi gioiscono per essere riuscite ad indossare un mascara senza finire in prigione...

Mentre una ferita brucia nel presente e va raccontata: appena pochi giorni fa Sogand Sayyadi, una studentessa di 16 anni di Kermanshah, è stata uccisa dopo aver scritto nel proprio diario una poesia d'amore. Scoperta a scuola e picchiata davanti ai compagni mentre veniva convocato il padre, la ragazza ha implorato invano di non essere consegnata a lui, consapevole della fine che l'attendeva, prima di essere gettata dal quinto piano. "Anche se il mio cuore è spezzato e piange per gli innocenti e per i giovani coraggiosi della mia amata patria - prosegue Manijé Mirdamad, esponente della diaspora nobile persiana - continuo a credere che alla fine la luce prevarrà sulle tenebre". "Partecipare a questa iniziativa, dedicata al contrasto della violenza contro le donne, ha per me un significato particolarmente profondo: ogni donna deve poter vivere libera dalla paura, dalla discriminazione e da ogni forma di sopraffazione", conclude l'Artista.