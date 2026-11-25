Se da una parte i femminicidi in Italia sembrano lievemente calati (dai 76 del 2025 ai 70 dell'anno in corso), assai più netto è il calo dell'attenzione che i media - parliamo di quotidiani nazionali - riservano alla problematica: dai 3.154 articoli dello scorso anno, siamo oggi ad appena 2.492 uscite, con una diminuzione del 21 per cento.

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Volocom (società informatica specializzata in media monitoring) ha analizzato il racconto dei femminicidi sui quotidiani nazionali italiani dal 1 gennaio al 19 novembre 2026, mettendo a confronto la copertura mediatica con quella dello stesso periodo del 2025 e approfondendo le notizie che hanno ricevuto maggiore attenzione, i principali temi trattati e il linguaggio utilizzato dalla stampa.

Anche la distribuzione temporale delle pubblicazioni è cambiata: se nel 2025 i principali picchi si erano registrati ad aprile (451 articoli) e ottobre (435), nel 2026 i mesi di maggiore attenzione sono stati settembre (383 articoli) e gennaio (347), seguiti da agosto (323). Questo, spiegano gli analisti, può essere dovuto a fattori diversi: al primo posto i casi di cronaca. Particolarmente evidente è, poi, la contrazione delle pubblicazioni nei mesi primaverili: ad aprile gli articoli passano da 451 a 143 (-68,3%), mentre a maggio scendono da 368 a 132 (-64,1%). Perché il tema vero è quello di mantenere sempre più vivi il dibattito e la riflessione non solo sui femminicidi, ma anche sulla violenza di genere nel suo complesso: in un’altra recente analisi di Volocom si era evidenziato che i casi di cronaca (nella fattispecie il caso Garlasco con le sue eclatanti novità) non riescono a mettere in moto in maniera adeguata la doverosa attenzione che dovrebbe essere posta a questa tematica.