Violenza sulle donne, Urraro: "Prevenzione culturale passo fondamentale per contrastare il fenomeno"

Francesco Urraro, vice presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
12 marzo 2026 | 13.16
Redazione Adnkronos
“La prevenzione culturale rappresenta uno degli strumenti più importanti per contrastare la violenza di genere e accompagnare le vittime in percorsi di recupero e rilancio". Lo ha sottolineato Francesco Urraro, vice presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, intervenendo in occasione dell’incontro “Violenza di genere, tutela delle vittime, prevenzione e percorsi di sostegno”, organizzato in collaborazione con la Fondazione Doppia Difesa Onlus nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata Internazionale della Donna.

“L’incontro di oggi è centrale in un’ottica di prevenzione, con un approccio culturale e sociale che coinvolge il mondo universitario e quello associativo”, ha spiegato Urraro. Promuovere prevenzione, tutela delle vittime e percorsi concreti di autonomia attraverso la formazione universitaria è l’obiettivo del protocollo di intesa “Ricomincio da me”, presentato nel corso dell’incontro. Secondo Urraro, accanto agli strumenti repressivi messi in campo dal legislatore, è necessario rafforzare il lavoro sul piano culturale e sociale, coinvolgendo università, scuole e famiglie. “Non si può soltanto reprimere un fenomeno come la violenza di genere, che provoca danni enormi non solo fisici ma anche morali e sociali”, ha osservato.

In questo contesto iniziative come quella promossa da Unimarconi rappresentano, ha aggiunto Urraro, “un passo importante nella direzione della prevenzione, offrendo alle donne vittime di violenza opportunità concrete di formazione, crescita e rilancio”.

Violenza di genere Prevenzione culturale Tutela delle vittime
