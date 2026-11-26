"E' un onore aprire questa Assemblea come delegata nazionale Anci alle Pari opportunità, nell’anno in cui la nostra Repubblica compie ottant’anni. Le donne italiane entrarono per la prima volta in un seggio elettorale. Accadde nei nostri Comuni. In quella primavera furono elette le prime sindache d’Italia e, pochi mesi dopo, il 2 giugno, quelle stesse mani di donna che nascondevano le schede elettorali sotto il vestito contribuirono a far nascere la Repubblica italiana. E' una storia che ci riguarda da vicino. E' da lì che veniamo, dai Comuni. Ed è proprio lì, nei Comuni, che ogni giorno quella promessa di uguaglianza e di libertà, che è l’ossatura della Costituzione italiana, incontra la vita reale delle persone e prende forma grazie alle scelte che noi sindache e sindaci prendiamo ogni giorno". A dirlo Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia e vicepresidente nazionale Anci con delega alle Pari opportunità, aprendo la 43sima Assemblea nazionale.

"La libertà delle donne - afferma - è misura della qualità della nostra democrazia. Ce lo insegnava Nilde Iotti. Se è così, allora ogni volta che una donna viene esclusa, silenziata, colpita, ogni volta che si trova in condizioni di svantaggio economico, sociale o lavorativo, ogni volta che una donna viene uccisa, è la nostra democrazia a restringersi. Per questo, mai bandiera bianca. Come Anci, insieme al Dipartimento per le Pari opportunità, abbiamo scelto di scendere in prima linea nella battaglia per le pari opportunità. Mai bandiera bianca di fronte a istituzioni che tolgono spazio e parola alle donne. Mai bandiera bianca di fronte a una donna che, a parità di titolo, guadagna meno di un uomo. Mai bandiera bianca di fronte agli stereotipi che vorrebbero dire alle nostre bambine che cosa sono e dove potrebbero arrivare. Mai bandiera bianca di fronte alle parole sessiste e all’odio online, utilizzato per intimidire chi prende la parola nello spazio pubblico".

"Mai bandiera bianca -rimarca - di fronte alla ferita più profonda della nostra democrazia, il femminicidio. Mai bandiera bianca significa non arrendersi all’idea che la violenza di genere e la disuguaglianza siano un destino. In Italia, ogni quattro giorni, una donna viene uccisa in quanto donna. Noi donne, in questo Paese, moriamo ancora per un no. Un’emergenza ha un inizio e una fine. Qui siamo di fronte a un fenomeno strutturale, sistemico, che come tale deve essere sradicato. Le città stanno facendo il loro dovere. Costruiscono strumenti per la prevenzione, sostengono i centri antiviolenza e le case rifugio. Aprono asili e doposcuola perché il carico di cura non ricada solo sulle spalle delle donne. Costruiscono reti tra istituzioni, forze dell’ordine e associazioni". Quello che chiediamo oggi al Governo italiano - sottolinea - è un impegno per fondi strutturali e continuativi per i centri antiviolenza. Chiediamo un Reddito di Libertà più forte. Ma oggi, 25 novembre, e concludo, chiediamo alla Repubblica di assumersi la responsabilità di educare ogni nuova generazione al rispetto, al consenso e alla parità in ogni scuola, perché ogni bambina possa crescere sapendo che la sua volontà conta e ogni ragazzo possa imparare a riconoscerla e a rispettarla. Perché ogni passo avanti delle donne non è una concessione. E' un avanzamento della Repubblica".