Amministratore di sostegno per Sgarbi, il 28 ottobre l'udienza

Il legale della figlia Evelina sarà presente in aula

Vittorio Sgarbi - (Fotogramma/Ipa)
25 ottobre 2025 | 18.04
Redazione Adnkronos
“Martedì 28 ottobre alle 15 in qualità di legale della mia assistita Evelina Sgarbi sarò presente alla udienza che stabilirà se il Professor Vittorio Sgarbi è in grado in modo autonomo, libero e consapevole di gestire la sua persona e i suoi interessi, o se invece è preferibile nel suo esclusivo interesse che venga affiancato finché ce ne sarà bisogno da un amministratore di sostegno, figura terza rispetto al cerchio tragico che ha mal consigliato Vittorio negli ultimi mesi”. Lo dichiara in una nota l’avvocato Lorenzo Iacobbi, legale di Evelina Sgarbi.

