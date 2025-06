Se ci sono problemi nella gestione delle chat WhatsApp sui cellulari Android, serve un nuovo aggiornamento. Nelle ultime ore, sono emerse criticità per chi utilizza l'app di messaggistica su smartphone con il sistema Android. A sollevare il caso è stato il profilo @WaBetaInfo, come sempre molto informato sulle novità relative all'applicazione della galassia Meta.

Con l'aggiornamento 2.25.18.8, ha segnalato il profilo, gli utenti Android sarebbero andati incontro ad una serie di problemi: "Le chat non sono più ordinate per data e le conversazioni archiviate potrebbero essere visualizzate nella scheda principale "Chat". L'archiviazione delle chat potrebbe non funzionare e potrebbero verificarsi altri problemi". Da qui, il consiglio: meglio "attendere un nuovo aggiornamento per la correzione di bug".

Su X, sono spuntati messaggi di utenti con consigli 'fai da te' per limitare i disagi nella gestione delle conversazioni. A stretto giro, però, è arrivato il rimedio ufficiale: su Google Play Store in arrivo l'aggiornamento WhatsApp Beta 2.25.18.9 per Android, destinato a riportare la situazione alla normalità.