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Zocchetti (Viiv): "Con cabotegravir PrEP in popolazioni più vulnerabili"

'Studi Hptn 083 e Hptn 084 hanno dimostrato l'efficacia della terapia a lunga durata d'azione'

Cristina Zocchetti - Foto Adnkronos
Cristina Zocchetti - Foto Adnkronos
14 maggio 2026 | 11.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Cabotegravir PrEP long acting ha dimostrato di ridurre la possibilità di infettarsi rispetto alla terapia orale giornaliera, questo soprattutto dove ci siano popolazioni con scarsa aderenza o con difficoltà psicosociali. Il fatto di non dover assumere una terapia tutti i giorni, di non doversi ricordare e di poter avere una fondamentale libertà dalla terapia è un fatto molto importante. Cabotegravir va incontro proprio a queste necessità, rendendo fruibile una PrEP a tutte quelle popolazioni più vulnerabili e fragili che non sarebbero normalmente raggiungibili". Così Cristina Zocchetti, direttore medico Viiv Healthcare Italia, commenta la disponibilità in Italia di cabotegravir iniettabile a lunga durata d'azione (Cab La) e in compresse per la prevenzione dell'Hiv, all'evento 'Oltre la cronicità del quotidiano', organizzato ieri a Milano dalla faramceutica.

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"Sono due gli studi che hanno portato alla registrazione di cabotegravir - spiega Zocchetti - Sono stati svolti su due popolazioni molto diverse e in contesti differenti. Sono lo studio Hptn 083 e Hptn 084". Lo studio Hptn 083 è stato condotto su 4.566 uomini Hiv-negativi che hanno rapporti sessuali con uomini e donne transgender o con uomini, a maggior rischio di contrarre l'Hiv. Lo studio Hptn 084, invece, si è concentrato in Africa, su 3.224 donne cisgender, anche loro a maggior rischio di contrarre l'Hiv. "Entrambi hanno dimostrato la maggior efficacia del cabotegravir iniettabile a lunga durata d'azione rispetto alla terapia orale".

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Cabotegravir PrEP long acting Aids Hiv cabotegravir PrEP prevenzione dell'Hiv
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