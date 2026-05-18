Crosetto incontra il Ministro degli Esteri del Kuwait

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha avuto un breve incontro con il Ministro degli Affari esteri del Kuwait, sceicco Al-Ahmad Al-Sabah, che prima di tutto ha voluto portare il sentito ringraziamento delle massime autorità del Paese del Golfo per il sostegno ricevuto dall’Italia a seguito dei reiterati attacchi subiti da parte dell’Iran. “L’incontro è stato utile per approfondire i principali temi in ottica di sicurezza e difesa tra i nostri Paesi e per condividere la reciproca volontà di approfondire la cooperazione”, ha detto il Ministro Crosetto, che ha anche ribadito il convinto impegno del Governo italiano a sostenere il Kuwait e a contribuire a ripristinare la stabilità e la sicurezza nell’area.

Il comunicato della Difesa