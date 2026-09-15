A dicembre 'Le avventure di Cliff Booth', secondo romanzo di Quentin Tarantino

Dopo il primo romanzo, 'C’era una volta a Hollywood', uscito nel 2021 e tradotto in 31 lingue, Quentin Tarantino ci riprova con 'Le avventure di Cliff Booth', in uscita l'8 dicembre in Italia presso 'La Nave di Teseo', in contemporanea con Stati Uniti e Regno Unito. Un racconto che - come il primo romanzo, di cui è il seguito - è la trasposizione letteraria di un film: in questo caso, l’attesissimo 'The Further Mis-Adventures of Cliff Booth', che uscirà nelle sale il 25 novembre per poi arrivare in streaming esclusivo su Netflix a partire dal 23 dicembre. Il film, basato su una sceneggiatura originale di Tarantino, è diretto da David Fincher e vede Brad Pitt tornare a interpretare Cliff Booth, ruolo che gli è valso il premio Oscar. Sia il romanzo che il film sono ambientati nella Hollywood del 1977 e vedono protagonista l’iconico personaggio di Tarantino, che ora offre i suoi 'servizi clandestini' ad amici dell'industria cinematografica in difficoltà.

Presentando il nuovo lavoro la casa editrice spiega come "Le avventure di Cliff Booth offre la visione creativa di Tarantino su questa storia in forma di romanzo, con modalità capaci di sorprendere e appassionare il pubblico". "Questo nuovo romanzo - spiega Elisabetta Sgarbi - ritorna su un personaggio straordinario, Cliff Booth, evidentemente “larger than life”, che sborda dall’inquadratura come dalla pagina scritta, e che continuerà a divertirci e a sorprenderci". Peraltro lo stesso editore ha pubblicato nel 2023 anche un interessante saggio-memoir sul cinema degli anni '70, 'Cinema Speculation'.