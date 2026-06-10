A Firenze 'Italia di Moda', foto e abiti si fondono con paesaggi e cultura

Dopo le tappe di Milano e Roma, 'Italia di Moda' arriva a Firenze con una nuova esposizione dall’11 al 28 giugno negli spazi della Limonaia di Villa Vittoria. Firmato dal fotografo Andrea Varani, e interpretato in esclusiva dalla top model di origini russe e ucraine Ludmilla Voronkina Bozzetti, il progetto è il risultato di un viaggio durato oltre un anno attraverso l’Italia: un racconto per immagini che attraversa paesaggi, città e borghi, trasformando la moda in linguaggio narrativo e strumento di dialogo con il territorio, i paesaggi, l’arte e la cultura.

Le 48 fotografie in mostra costruiscono una narrazione visiva potente e contemporanea, in cui gli abiti - firmati da alcune delle più iconiche maison italiane tra cui Giorgio Armani, Dolce&Gabbana, Roberto Cavalli ed Etro - non sono semplici elementi estetici ma parte integrante del paesaggio. La moda si fonde con l’identità dei luoghi, creando un equilibrio visivo inedito tra corpo, spazio e cultura.

Protagonista assoluta dell’intero progetto - realizzato con il patrocinio di Camera nazionale della Moda Italiana e Pitti Immagine - è Ludmilla Voronkina Bozzetti, unica interprete di tutti gli scatti. La sua presenza diventa filo conduttore di un racconto che è al tempo stesso estetico e personale: un viaggio intimo attraverso un Paese che, negli anni, è diventato per lei casa, ispirazione e orizzonte creativo. Lo sguardo di Andrea Varani, riconosciuto per il suo stile essenziale ed elegante, restituisce immagini di forte impatto ma mai costruite, dove autenticità e armonia prevalgono sulla messa in scena. Il risultato è un progetto che supera i confini della fotografia di moda tradizionale per diventare racconto culturale e visione artistica. Dalle Dolomiti al Sud Italia, passando per città simbolo e luoghi meno conosciuti, 'Italia di Moda' restituisce una nuova geografia emozionale del Paese, in cui eccellenza manifatturiera, paesaggio e identità dialogano in modo naturale e contemporaneo.

“Firenze ha per me un significato speciale perché è proprio qui che è nato Italia di Moda - racconta Ludmilla Voronkina Bozzetti - I primi scatti sono stati realizzati in questa città ed è qui che si è formata la nostra squadra, dando inizio a un percorso creativo che nel tempo si è consolidato. Tornare a Firenze con questa mostra non è solo una tappa, ma un ritorno alle origini. Qui il dialogo tra moda, bellezza e cultura è naturale e autentico ed è esattamente da questa sensibilità che il progetto ha preso vita. Per me è anche un luogo profondamente personale: un punto di partenza che oggi diventa simbolo di tutto il viaggio".

“Durante questo progetto ho cercato di intervenire il meno possibile - ha spiegato Andrea Varani - Non costruire troppo la scena, ma capire cosa funzionava davvero in quel momento. La luce, il rapporto tra Ludmilla e lo spazio, il modo in cui l’abito si muoveva dentro quel contesto. Ogni scatto nasceva così, da un equilibrio che trovavi lì, sul posto, più che da qualcosa deciso prima”.