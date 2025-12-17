circle x black
Cerca nel sito
 

A Luca de Meo il Premio Laurentum 'Eccellenza Italiana nel mondo del settore Industry'

sponsor

17 dicembre 2025 | 08.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Mi sono chiesto il perché di questo premio: io non sono un poeta. Poi ho razionalizzato: esiste un contatto tra lusso e cultura. Vi siete chiesti perché l’Italia è una capitale del lusso? Il lusso risiede nella profondità della nostra cultura, non è solo una questione estetica". Così l'amministratore delegato di Kering Luca de Meo nell’accettare il Premio Laurentum ‘Eccellenza Italiana nel mondo del settore Industry’, durante la cerimonia di premiazione della 39esima edizione nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio.

“Con straordinaria visione strategica, capacità di innovazione e leadership riconosciuta a livello internazionale, ha saputo incarnare al meglio i valori e le aspirazioni dell’eccellenza italiana nel settore industry. Nel corso di una carriera brillante e costellata di successi, ha guidato alcune tra le più importanti realtà industriali europee, contribuendo in modo determinante alla trasformazione e alla competitività dell’industria automobilistica globale", si legge nella motivazione.

La sua esperienza manageriale, "unita a un approccio sempre orientato alla sostenibilità, all’innovazione tecnologica e allo sviluppo del capitale umano, fa di Luca de Meo un modello esemplare di come il talento italiano sappia affermarsi e lasciare un segno profondo nello scenario internazionale. Il suo operato ha generato valore non solo per le aziende guidate, ma anche per il sistema Paese, promuovendo un’immagine dell’Italia dinamica, competente e proiettata verso il futuro. Per questi motivi, il Premio Laurentum è orgoglioso di conferire a Luca de Meo il riconoscimento quale testimonianza del suo straordinario contributo e dell’impatto positivo esercitato a livello globale, all’insegna della massima di Jochen Zeitz: ‘La sostenibilità non è più solo fare meno danni. Si tratta di fare più bene’”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Premio Laurentum Eccellenza Italiana nel mondo del settore Industry lusso e cultura
Vedi anche
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza