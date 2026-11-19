Apre al pubblico da domani 20 novembre al Forte Trionfale di Roma 'Amazing wonders – Immersive Experience, la più grande mostra di arte contemporanea e tecnologia immersiva mai realizzata in Italia. Il progetto, semipermanente, nasce dall’incontro tra arte contemporanea, creatività e tecnologia e porta per la prima volta nel nostro Paese il modello espositivo che ha riscritto il modo di vivere l’arte contemporanea in chiave digitale nelle grandi capitali del nostro tempo, come Tokyo, Miami e New York.

La mostra, curata da Federica Futura Patti, si snoda attraverso oltre 30 installazioni, distribuite su un’area di 21.000 metri quadrati e firmate da 20 tra i più noti artisti dell’arte digitale e immersiva del panorama internazionale. Il rapporto tra naturale e artificiale è il filo conduttore di un percorso che comprende ambienti di luce e suono, installazioni interattive, sculture cinetiche, sistemi reattivi, entità robotiche e intelligenze artificiali concepite per l’occasione. Al centro del percorso: sei produzioni inedite in anteprima mondiale – la nuova versione, ideata appositamente per questi spazi, di "Temporary Graffiti for Forte Trionfale" di Random International, "Lourd – Critical Matter" di Quiet Ensemble, "Capture/Resemble (Extended)" di Andreas Lutz, "Diorama" di Natan Ruzza, "Le Porte dei Sogni" di Bobbi x Galattico e le installazioni site-specific di Genera Studio; tre prime italiane - "Portal" di Ksawery Komputery, "The Day We Left Field" di Tundra e "Aura" di Nick Verstand; quattro debutti romani - "Foreign Nature" di Julius Horsthuis, "The Awakening" di Donato Piccolo, "Decohering Delineation" di Entangled Others e "Row" di Tundra.

'Amazing wonders – Immersive Experience' è realizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura e di Roma Capitale. La mostra sarà ospitata al Forte Trionfale, a Roma, nel quartiere Trionfale, nella zona nord della capitale (via Trionfale 7400). Un’operazione di rigenerazione urbana temporanea realizzata da Urban Value con il ministero della Difesa e Difesa Servizi sta restituendo alla collettività questo luogo storico. 'Amazing wonders' è un'esperienza per tutti. Non serve conoscere l’arte contemporanea né sapere come funziona la tecnologia che la abita. Ci si lascia trasportare dalla meraviglia. Il percorso è pensato per divertire, sorprendere ed emozionare il pubblico di ogni età, con ambienti e installazioni che invitano anche i bambini a esplorare attraverso il gioco, il movimento e la sperimentazione diretta, stimolando la curiosità e l’immaginazione e avvicinandoli ai linguaggi dell’arte e della tecnologia.

Le installazioni non si limitano a occupare lo spazio: lo interpretano, aprendo nuove possibilità di comprensione e di incontro. Il visitatore entra così in un territorio sospeso tra realtà e illusione. Qui può perdersi nella nebbia più fitta, interagire con sensori laser e, passeggiando tra cortili e giardini, ammirare edifici che si trasformano come per magia. Può ritrovarsi avvolto da paesaggi di fibra ottica o circondato da videoproiezioni che ridisegnano paesaggi impossibili. Dalla costellazione interattiva di particelle all’immersione in un tornado, fino a creazioni robotiche che sembrano prendere vita e a sculture capaci di apprendere e sviluppare gesti propri: ogni opera dà forma a un universo in cui arte e tecnologia superano i confini dell’immaginazione.

“Le opere che presentiamo ad 'Amazing wonders' si incontrano di solito nei festival frequentati da un pubblico che già conosce questi linguaggi. Al Forte Trionfale vogliamo portarle a un pubblico più ampio: non solo agli appassionati, ma anche a chi si avvicina per la prima volta a queste forme d’arte, alle famiglie e ai bambini. La durata della mostra ci permette di farla evolvere: le opere cambieranno nel corso dei mesi e, da gennaio, avvieremo collaborazioni con le Accademie di belle arti e le istituzioni di formazione artistica di Roma. Gli studenti potranno confrontarsi con gli artisti e contribuire allo sviluppo di nuove opere pensate per gli spazi del Forte. Vogliamo che 'Amazing Wonders' sia una mostra accessibile a tutti, da vivere in prima persona, a partire dalla propria curiosità” commenta Simone Mazzarelli, Ceo di Ninetynine e di Urban Value, le realtà che producono Amazing wonders.

Le sei produzioni inedite che debuttano in anteprima mondiale: l’installazione "Temporary Graffiti for Forte Trionfale" del collettivo artistico internazionale Random International, già esposta al MoMA di New York, alla Tate Modern e al Victoria and Albert Museum di Londra, viene presentata qui per la prima volta in un’inedita versione “XL” e invita a dipingere con la sola luce su superfici realizzate con materiali sensibili al calore; "LOURD – Critical Matter" è l’opera realizzata da Quiet Ensemble, il collettivo artistico romano fondato nel 2009 da Fabio Di Salvo e Bernardo Vercelli. Evocando la storia e la memoria di uno dei luoghi più iconici del Forte attraverso un gioco di apparizioni e dissolvenze, l’opera invita il pubblico a confrontarsi con una presenza che modifica la percezione dello spazio e del movimento; "Capture/Resemble", presentata per la prima volta al Forte Trionfale in versione "extended", è un’opera dell’artista e musicista tedesco Andreas Lutz che indaga il rapporto tra identità umana e comportamento artificiale attraverso una scultura cinetica interattiva; "Diorama", opera dell’artista italiano Natan Ruzza, fa del fossato del Forte uno spazio in cui la luce rivela forme, trame e comportamenti della vegetazione. Infine, "Le Porte dei Sogni" di Bobbi x Galattico è un’installazione immersiva che rielabora il mito antico delle due porte attraverso cui i sogni raggiungono il mondo dei viventi. Per il Forte Trionfale, il light designer Roberto Pozzebon, conosciuto professionalmente come Bobbi, ha lavorato con Galattico, lo studio creativo multidisciplinare con sede a Milano che riunisce competenze diverse per sviluppare progetti di direzione creativa, visual design e produzione multimediale.

Tra le anteprime mondiali ci sono le installazioni site-specific di Genera Studio, collettivo artistico che nasce dall’esperienza di Urban Value nella ricerca di nuove forme di dialogo tra cultura, innovazione tecnologica e patrimonio, per generare processi di rigenerazione e restituire nuovi significati ai luoghi attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea. Per la prima volta in Italia: "Portal" di Ksawery Komputery, studio polacco di arte e tecnologia fondato e diretto dal new media artist Ksawery Kirklewski. Le sue installazioni digitali e generative sono state presentate in contesti dedicati alla new media art, tra cui BLINK Festival, Miami Art Week, Khroma Museum e NXT Museum di Amsterdam. Al Forte, un tunnel di laser sottolinea il passaggio dall’ingresso al cuore dell’esperienza espositiva. Completano le prime italiane "The Day We Left Field" del collettivo internazionale di new media art Tundra, che con un’opera site-specific trasforma un semplice elemento vegetale, il filo d’erba, nel protagonista di un ambiente audiovisivo immersivo, sospeso tra sogno e realtà, e "Aura", un'opera che traduce esperienze interiori in forme visibili, dando espressione fisica a ciò che normalmente rimane invisibile, realizzata dall'artista contemporaneo olandese Nick Verstand, che ha presentato le sue opere alla Biennale di Venezia, allo Stedelijk Museum di Amsterdam, al Barbican Centre di Londra e al The Shed di New York. Ha collaborato con artiste e artisti come Björk, Iris van Herpen e Caterina Barbieri, estendendo la propria ricerca tra arte contemporanea, performance, musica e moda.

Arrivano a Roma per la prima volta: il collettivo Tundra presenta "Row", l'installazione scultorea, composta da una sequenza di display olografici rotanti, che indaga le relazioni tra suono, immagine olografica e spazio, tramite una coreografia di forme e configurazioni; "Foreign Nature", opera dell’artista digitale olandese Julius Horsthuis, noto per le sue animazioni e installazioni immersive basate sulla geometria frattale, mette in scena paesaggi astratti, strutture organiche e architetture impossibili che si deformano e si ricompongono. "The Awakening" è un’installazione composta da sculture robotiche che richiamano organismi animali e oggetti quotidiani trasformati in creature meccaniche, firmata dall'artista italiano, nato a Roma, Donato Piccolo, la cui ricerca, tra arte e tecnologia, è già stata presentata al Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo e alla Fondazione Arnaldo Pomodoro. Nel 2025 la Fondazione Ago di Modena gli ha dedicato una mostra antologica. "Decohering Delineation" di Entangled Others, la pratica artistica condivisa di Sofia Crespo e Feileacan McCormick, propone una reinterpretazione dell’immaginario marino attraverso il dialogo tra creatività artistica e intelligenza artificiale. Entangled Others ha già presentato le proprie opere al Victoria and Albert Museum di Londra e al Serralves Museum di Porto.

“La pluralità delle ricerche riunite riflette una scena internazionale in cui arte, scienza e tecnologia rinnovano le forme dell’esperienza estetica. Le opere dialogano con la comunità e con l’architettura, la memoria e il paesaggio del Forte, che diventano parte integrante del percorso collettivo. Nelle creazioni delle artiste e degli artisti italiani e internazionali, la partecipazione e il rapporto tra naturale e artificiale emergono come temi centrali del percorso. Al Forte Trionfale, la meraviglia celebra non il trionfo della forza che si impone sull’ecosistema, ma quello dell’immaginazione che lo rende nuovamente abitabile. Al centro ci sono la cultura come patrimonio vivo, la tecnologia al servizio della sensibilità, la natura come parte integrante della nostra esistenza e la bellezza condivisa. Dal dialogo tra epoche, tradizioni e innovazione nasce una possibilità di speranza. 'Amazing wonders' immagina il Forte come un trionfo aperto: non un monumento alla vittoria sul tempo, ma una celebrazione della capacità della cultura di rinnovarsi e generare futuro” commenta Federica Futura Patti curatrice della mostra.

'Amazing wonders' immagina il Forte come un trionfo aperto: non un monumento alla vittoria sul tempo, ma una celebrazione della capacità della cultura di rinnovarsi e generare futuro” commenta Federica Futura Patti curatrice della mostra. Il programma colloca così 'Amazing Wonders' nel circuito internazionale della ricerca artistica contemporanea e fa di Roma un luogo di produzione, non solo di fruizione. L’architettura, la memoria e il paesaggio del Forte non fanno solo da cornice alle opere: sono parte integrante del percorso. Alle opere in mostra si affiancano le creazioni di giovani artisti e studenti, chiamati a contribuire al percorso con nuove visioni e sensibilità.