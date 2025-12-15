circle x black
Cerca nel sito
 

A Roma la presentazione del VII Tomo del catalogo dell'opera di Umberto Mastroianni

sponsor

Presentazione ai Musei di San Salvatore in Lauro

A Roma la presentazione del VII Tomo del catalogo dell'opera di Umberto Mastroianni
15 dicembre 2025 | 14.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Nei Musei di San Salvatore in Lauro a Roma, giovedì 18 dicembre, alle 19, Paola Molinengo Costa e Lorenzo Zichichi presentano il Catalogo Ragionato dell’Opera di Umberto Mastroianni, Tomo VII, nuova tappa del vasto progetto scientifico dedicato a uno dei massimi scultori italiani del Novecento. La pubblicazione, edita da Il Cigno GG Edizioni e curata dal Centro Studi dell’Opera di Umberto Mastroianni, prosegue l’opera di documentazione sistematica di una produzione artistica straordinariamente ricca, poliedrica e complessa. Un volume che attraversa tutta la parabola creativa di Mastroianni, il Tomo VII raccoglie opere realizzate con tecniche differenti, restituendo un panorama ampio e articolato dell’attività dello scultore. Come sottolinea Sergej Androsov, curatore della scultura del Museo Statale dell’Ermitage di San Pietroburgo, il volume include creazioni dei primi anni Trenta, con particolare interesse al bassorilievo Cristo uscente dal Sepolcro (1937), fino alle ardite sperimentazioni formali degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta.

Le pagine del catalogo attraversano: i bronzi giovanili, come Nudo di giovane atleta (1938) e Nudo di giovine (1939), che testimoniano l’attenzione per la classicità; i ritratti degli anni Quaranta, in cui emergono echi rinascimentali e antiche suggestioni mediterranee; i disegni del periodo bellico, legati ai temi della Resistenza e della tragedia umana; le opere della piena maturità, come Colloquio (1960), Gitana (1961) e Sarabanda (1961), dove la forma si fa astratta, vibrante, dinamica; le creazioni in oro, preziosa incursione dell’artista nel campo della gioielleria, ricca di invenzioni originali e lontana dai modelli tradizionali; le opere in rame, piombo, argento, legno e vetro, testimonianza di una sperimentazione senza confini.

Il volume documenta inoltre opere 'anomale' nella tradizione del catalogo ragionato, come la copertina del vinile Overground (1970) e il modello architettonico del salone del panfilo Nabila II, incluse per la loro rilevanza storica e progettuale. Un anno speciale per il Centro Studi e per la Galleria Mastroianni, la pubblicazione del Tomo VII coincide con un duplice anniversario: i trent’anni dell’apertura della Galleria Umberto Mastroianni nei Musei di San Salvatore in Lauro; il trasferimento della collezione permanente al piano terra e al primo piano del complesso monumentale, con un nuovo percorso espositivo progettato per ampliare la fruizione e accogliere nuove sale e una futura biblioteca dedicata all’artista.

Il Centro Studi dell’Opera di Umberto Mastroianni, presieduto oggi da Lorenzo Zichichi, che fu tra i fondatori accanto al Maestro, continua a svolgere un ruolo essenziale nella tutela e nella valorizzazione dell’eredità artistica. All’interno del Centro, la nipote dell’artista, Paola Molinengo Costa, presiede la sezione Autentiche, garantendo la continuità familiare e scientifica del lavoro di catalogazione. In occasione di questo rinnovamento, nel Tomo viene introdotta la dicitura “Esposizione permanente”, che segnala le opere collocate stabilmente nella collezione del Museo.

Il Tomo VII si inserisce in un lavoro pluridecennale di archiviazione scientifica. L’ordinamento delle opere segue rigorosi criteri metodologici per materiale, tipologia, cronologia e confronti bibliografici, garantendo una consultazione precisa e un approccio trasparente allo studio dell’artista.

Come ricorda Androsov, “l’immensa eredità di Umberto Mastroianni continuerà a impegnare studiosi e istituzioni ancora per molto tempo”: questo volume rappresenta quindi un perno fondamentale nella costruzione di un archivio completo e autorevole dell’opera del Maestro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Catalogo Ragionato Scultore Italiano Musei di San Salvatore in Lauro
Vedi anche
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video
Referendum, Parodi (Anm): "Clima avvelenato, mi aspetto di tutto" - Video
News to go
Aviaria, identificato negli Usa primo caso umano al mondo di virus H5N5
News to go
Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza