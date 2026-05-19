Addio a Remo Salvadori, artista della misura e della contemplazione

L'artista Remo Salvadori, una delle figure più rigorose, appartate e profonde dell’arte contemporanea italiana, è morto all'età di 79 anni. Viveva e lavorava a Milano, sua città di adozione dal 1972, anno in cui lasciò Firenze dopo essersi diplomato all'Accademia di Belle Arti. La notizia della scomparsa è stata annunciata dall'Adnkronos. Salvadori appartiene a quella generazione di artisti cresciuti nel pieno delle trasformazioni culturali e sociali del dopoguerra, ma che hanno scelto di non identificarsi completamente con nessuna corrente, nessuna ideologia estetica, nessuna strategia di mercato. La sua opera si è sviluppata nel tempo come un organismo vivente: lenta, coerente, meditativa, fedele a un’idea dell’arte intesa non come rappresentazione del mondo ma come pratica di conoscenza.

Fin dagli esordi Salvadori manifesta una distanza evidente rispetto alla spettacolarità e all’enfasi che attraversano parte dell’arte italiana degli anni Sessanta e Settanta. Pur dialogando con il clima sperimentale di quel periodo, e pur condividendo alcune tensioni dell’Arte Povera - soprattutto l’interesse per i materiali essenziali, per il processo e per l’energia della materia . egli sviluppa subito un linguaggio personale, fondato su una relazione intima tra esperienza interiore, spazio, tempo e trasformazione. Le sue prime mostre personali sono ospitate dalle gallerie milanesi a partre dal 1971. La consacrazione definitiva arriva con la partecipazione a diverse edizioni della Biennale di Venezia (1982, 1986, 1993) e di Documenta a Kassel (1982, 1992).

Negli anni la sua opera è inclusa in mostre collettive di respiro internazionale quali "The European Iceberg: Creativity in Germany and Italy Today", a cura di Germano Celant, alla Art Gallery of Ontario a Toronto (1985); "Corrispondentie Europa", a cura di Wim Beeren, allo Stedelijk Museum di Amsterdam (1986); "Chambres d’Amis", a cura di Jan Hoet, a Gent (1986); "Minimalia. Da Giacomo Balla a...", a cura di Achille Bonito Oliva, a Palazzo Querini-Dubois a Venezia (1997), a Palazzo delle Esposizioni a Roma (1998) e al P.S.1 a New York (1999); "Happiness: A Survival Guide for Art and Life", a cura di Pier Luigi Tazzi e David Eliott, al Mori Art Museum (2003); "Terre vulnerabili. A growing exhibition", a cura di Chiara Bertola e Andrea Lissoni, all'HangarBicocca a Milano (2010). Salvadori è stato insignito del Premio Presidente della Repubblica per l'anno 2019 nella categoria scultura su segnalazione dell'Accademia Nazionale di San Luca. Nel 2025 Salvadori è stato protagonista di una mostra retrospettiva a cura di Elena Tettamanti e Antonella Soldaini che si è svolta tra Palazzo Reale, Museo del Novecento e la chiesa di San Gottardo in Corte a Milano.

La biografia artistica di Remo Salvadori coincide quasi perfettamente con la costruzione di una disciplina dello sguardo. Nato in Toscana, Salvadori cresce all’interno di un paesaggio ancora profondamente legato alla memoria agricola, al ritmo delle stagioni, alla presenza fisica degli elementi naturali. Questa origine non rappresenta semplicemente uno sfondo geografico, ma una struttura profonda della sua sensibilità. Nella sua opera, infatti, permane sempre un rapporto concreto con la terra, con il lavoro manuale, con la percezione lenta del tempo. La formazione all’Accademia di Belle Arti di Firenze contribuisce a consolidare questa attitudine. Firenze non è soltanto la città della tradizione rinascimentale; è anche il luogo in cui la storia dell’arte si manifesta come presenza quotidiana, quasi opprimente. Molti artisti della sua generazione reagiscono a questo peso cercando una rottura radicale con il passato. Salvadori, invece, compie un’operazione diversa e molto più complessa: sceglie di assumersi la responsabilità della storia e del presente. Ciò che rende la sua ricerca unica è proprio questa capacità di vivere la tradizione non come repertorio formale ma come interrogazione continua. Per Salvadori essere artista significa prendere posizione all’interno di una lunga linea di trasmissione culturale e spirituale. L’opera non nasce mai da un gesto arbitrario o autoreferenziale; nasce piuttosto da un confronto costante con ciò che precede l’individuo: la memoria, il linguaggio, il simbolo, il tempo.

Nel 1972 Salvadori lascia Firenze e si trasferisce a Milano: è un passaggio decisivo. Il capoluogo lombardo, in quegli anni, è il centro di molte delle esperienze artistiche più radicali della scena italiana ed europea. Qui l’artista entra in contatto con galleristi, critici e artisti che riconoscono immediatamente la singolarità del suo lavoro. Eppure, anche nel pieno di quel contesto vivace e competitivo, Salvadori rimane una presenza anomala. Non costruisce mai una figura pubblica aggressiva. Non trasforma l’arte in spettacolo di sé. La sua attenzione resta concentrata sull’opera come luogo di esperienza. Fin dai primi anni Settanta utilizza fotografia, oggetti comuni, superfici metalliche, acqua, pigmenti e strutture geometriche essenziali per sviluppare una riflessione che intreccia filosofia, percezione e dimensione archetipica. Le sue opere non illustrano concetti; li incarnano. Ogni lavoro nasce da una verifica concreta tra interiorità e realtà esterna. In Salvadori il rapporto tra interno ed esterno è centrale. L’opera è sempre il punto d’incontro tra ciò che accade nel mondo e ciò che accade nella coscienza. Questo processo genera una forma artistica che non è mai puramente estetica ma esperienziale. Lo spettatore non osserva semplicemente un oggetto: viene coinvolto in un sistema di relazioni percettive, energetiche e mentali. L’acqua, ad esempio, è uno degli elementi ricorrenti della sua poetica. Non viene utilizzata soltanto per il suo valore simbolico, ma perché rappresenta la condizione stessa del mutamento. L’acqua riflette, altera, trasforma. È memoria e movimento. È instabilità. Salvadori comprende che la realtà non è mai fissa, e cerca quindi materiali capaci di esprimere questa continua oscillazione tra permanenza e trasformazione. Anche i metalli hanno una funzione essenziale nel suo lavoro. Ferro, rame, piombo, oro diventano strumenti di una ricerca quasi alchemica. Non interessano all’artista come materiali nobili o industriali, ma come presenze energetiche. Ogni metallo possiede una temperatura mentale, una vibrazione, una memoria fisica. La geometria occupa a sua volta un ruolo fondamentale. Cerchi, quadrati, linee e moduli ricorrenti attraversano l’intera sua opera. Tuttavia si tratta di una geometria profondamente diversa da quella modernista o minimalista.

In Salvadori la forma geometrica non è riduzione razionale del mondo; è soglia spirituale, figura di concentrazione, strumento di meditazione.Le sue installazioni sembrano spesso sospendere il tempo. In opere come "Continuo infinito presente" oppure "Nel momento", il titolo stesso suggerisce un tentativo di trattenere l’istante come condizione assoluta dell’esperienza. Salvadori lavora sulla percezione del presente come spazio di trasformazione continua.

Negli anni Ottanta la sua ricerca ottiene un riconoscimento internazionale sempre più ampio, a partire dalla Biennale di Venezia e Documenta di Kassel, entrando così in uno dei contesti più importanti dell’arte contemporanea mondiale. Tuttavia, anche in questi grandi eventi internazionali, la sua opera mantiene una qualità silenziosa e antiretorica. A differenza di molti artisti contemporanei che costruiscono opere pensate per imporsi immediatamente allo sguardo, Salvadori sviluppa ambienti che chiedono lentezza. Le sue installazioni non vogliono essere consumate rapidamente: richiedono attenzione, disponibilità, ascolto.

Questa dimensione emerge chiaramente anche nelle grandi mostre collettive a cui prende parte nel corso dei decenni, fino a esposizioni più recenti al Maxxi di Roma, all’Hangar Bicocca di Milano e in numerosi musei europei. Parallelamente si sviluppa una serie importante di mostre personali e antologiche: Grenoble nel 1991, il Centro Pecci di Prato nel 1997, la Fondazione Querini Stampalia a Venezia nel 2005, la Stiftung Insel Hombroich nel 2018, fino alla grande retrospettiva milanese del 2025. Questa lunga traiettoria rivela un aspetto fondamentale della sua personalità artistica: la coerenza. Salvadori non ha mai inseguito le mode del sistema dell’arte. Non ha modificato il proprio linguaggio per adattarsi alle tendenze dominanti. Ha continuato invece a interrogare ostinatamente le stesse domande: che cos’è la presenza? In che modo lo spazio modifica la coscienza? Come può la materia diventare esperienza mentale?

Anche il rapporto con il luogo è decisivo. Salvadori concepisce lo spazio come organismo vivente. Le sue installazioni site-specific nascono sempre da un dialogo con l’architettura, con la luce, con la memoria storica degli ambienti. Lo testimoniano opere pubbliche monumentali come “Germoglio” e “Nel momento” realizzate a Peccioli, in provincia di Pisa, o "Alveare" per il convento del Redentore a Venezia. Osservando l’intero percorso di Remo Salvadori emerge la figura di un artista che ha attraversato oltre cinquant’anni di storia senza mai perdere il rapporto con il nucleo originario della propria ricerca.

"Non esiste parola, né discorso, capace di contenere il ricordo di Remo. Per me non è stato soltanto uno dei protagonisti di una stagione culturale irripetibile, ma una presenza fondamentale in cinquant'anni di amicizia", dice Gianfranco Benedetti della Galleria Christian Stein di Milano ricordando l'artista e amico Salvadori. "Il ritorno all'essenza delle cose - prosegue - ha orientato tanto la sua poetica artistica quanto il suo modo di stare nel mondo e nelle relazioni. Non di rado accadeva che Remo si presentasse con un dono - una piccola opera o un libro - da cui nasceva sempre un dialogo vivace, espressione della sua inesauribile curiosità intellettuale. Con Remo, anche il gesto più essenziale si caricava di una rara profondità spirituale, come il semplice atto di squadrare, tagliare, piegare delle sue opere Nel momento . Nella sua esperienza non esisteva separazione tra vita quotidiana e pratica artistica: entrambe rispondevano alla stessa disciplina interiore, alla medesima tensione verso l'essenzialità. Remo era capace di lasciare tracce profonde con naturalezza, come la betulla che volle piantare nel cortile della galleria in occasione della sua mostra personale nel 2017. Un'estensione autentica del suo modo di abitare il mondo: radicato nei sentimenti e nelle amicizie ed elevato da una profonda tensione spirituale.Un'anima e uno sguardo sul mondo insostituibili", conclude Benedetti.

(di Paolo Martini)