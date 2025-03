Ai Musei reali di Torino apre 'un nuovo spazio per Leonardo'

I Musei Reali di Torino, da sabato 8 marzo, si arricchiscono di una nuova sezione espositiva permanente al primo piano della Galleria Sabauda: è "Uno spazio per Leonardo / Leonardo per lo spazio", un innovativo allestimento multimediale per raccontare e valorizzare la raccolta dei disegni di Leonardo da Vinci conservata nella Biblioteca Reale che, per ragioni di tutela, non può essere esposta con continuità.

"Uno spazio per Leonardo / Leonardo per lo spazio" presenta apparati informativi e multimediali, tra cui un touch screen per sfogliare integralmente il Codice sul volo e, al centro della sala neobarocca decorata a stucchi, uno scrigno rivestito con materiale specchiante su cui si riflettono scritture e disegni del maestro che ricoprono le pareti.

Il progetto, promosso dai Musei Reali, è stato curato dall’architetto Lorenzo Greppi con la collaborazione di Francesca De Gaudio e Alessia Frosini (scenografie), Faustino Montin (museotecnica), Francesca Bellini delle Stelle e Chiara Ronconi (grafica).

Situato nei due ambienti al centro del primo piano di visita della Galleria Sabauda, dove si registra una grande affluenza di pubblico, il nuovo spazio approfondisce gli intrecci di storie tra Leonardo da Vinci, la sua arte visionaria e i Musei Reali che, nelle raccolte della Biblioteca Reale, conservano tredici autografi di straordinario valore storico-artistico acquistati da Carlo Alberto di Savoia nel 1840, tra cui il famoso Autoritratto. Tredici disegni che si collocano lungo l’intero arco cronologico della vita del maestro del Rinascimento e che documentano la varietà dei suoi interessi, la trama estesa delle sue esplorazioni e la sua ineguagliata capacità di arrivare, con il tramite del disegno, all’essenza più profonda delle cose.

Ad arricchire la raccolta leonardesca di Torino è giunto in Biblioteca Reale, nel 1893, il Codice sul volo degli uccelli, il prezioso manoscritto nel quale le riflessioni di Leonardo sul tema del volo e lo studio dell’anatomia dei volatili si alternano a esercizi di meccanica, idraulica, architettura e di disegno di figura, collegando e illustrando questioni cruciali dei suoi studi.

Apre il nuovo allestimento permanente il filmato che racconta il viaggio dell’Autoritratto di Leonardo e del Codice sul volo degli uccelli, riprodotti digitalmente in un microchip, a bordo del Rover Curiosity lanciato da Cape Canaveral il 26 novembre 2011: grazie a un’idea di Silvia Rosa-Brusin del TGR Leonardo della RAI, accolta dalla Nasa, Leonardo è approdato su Marte il 5 agosto 2012 e sta ancora esplorando il pianeta rosso. Al centro della scatola specchiante, l’installazione multimediale Leonardo da Vinci: la visione del Genio tra reale e virtuale, ideata a progettata dalla società Mnemosyne e curata da Cristian Casella e Nicola Sganga, consente al pubblico di addentrarsi e accedere nell’universo di Leonardo grazie a un’esperienza immersiva, per una nuova modalità di racconto del celeberrimo Autoritratto. Lo Spazio Leonardo permetterà di presentare a rotazione, entro una vetrina blindata e climatizzata all’interno dello scrigno, un disegno originale della preziosa raccolta della Biblioteca Reale.

Di fronte al nuovo spazio espositivo e accanto alla biglietteria del museo, riapre al pubblico anche il bookshop dei Musei Reali, affidato a Silvana Editoriale e realizzato su progetto di Loredana Iacopino Architettura.

La presentazione dell’allestimento permanente, insieme al restauro degli ambienti aulici e delle collezioni del Caffé Reale eseguiti su progetto di Lorenza Santa con Tiziana Sandri, è stata animata da interpretazioni musicali eseguite in collaborazione con il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino. La musica dal vivo si è alternata a una performance teatrale a cura di Stefania Rosso, su un testo tratto dall’opera "Quel gran genio del mio amico" di Oliviero Corbetta, ispirata alla vita, ai viaggi e ai misteri di Leonardo da Vinci che, con il suo talento, ha superato i limiti dell'umana comprensione lasciando un’eredità senza tempo.