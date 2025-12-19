All'asta il ritratto di George Washington, ispirazione del dollaro

Un ritratto di George Washington realizzato da Gilbert Stuart intorno al 1804, che ha ispirato l'immagine presente sul biglietto da un dollaro statunitense, sarà messo all'asta da Christie's il 23 gennaio a New York. La vendita rientra nella "Americana Week" dedicata al 250° anniversario degli Stati Uniti, che comprende nove aste e oltre 700 lotti, tra cui anche una copia firmata della Proclamazione di Emancipazione e il contratto fondativo di Apple.

Il ritratto, commissionato da James Madison, quarto presidente degli Stati Uniti, potrebbe raggiungere un valore tra i 500.000 e 1 milione di dollari. Stuart fu il pittore che ritrasse Washington più volte, nonostante il presidente fosse poco incline a posare. L'opera appartiene alla serie "Athenaeum", la più famosa tra le tre versioni principali dipinte da Stuart negli anni Novanta del XVIII secolo, insieme ai tipi "Vaughn" e "Lansdowne". Martha Washington aveva commissionato l'"Athenaeum", che Stuart lasciò incompiuto per conservarne una copia personale da riprodurre e vendere.

Il percorso storico del dipinto è stato ricostruito con cura: dopo Madison, l'opera passò alla moglie del presidente, poi al figlio, al magnate William Henry Aspinwall, all'industriale James W. Ellsworth, al collezionista William K. Bixby e infine alla famiglia Clarkson, fondatrice della Clarkson University, dove il quadro è rimasto fino a oggi. Si stima che oggi esistano circa 75 copie della serie "Athenaeum". Il record d'asta per un ritratto di questo tipo è di 1,06 milioni di dollari, stabilito nel 2015. Secondo gli esperti di Christie's, questo esemplare potrebbe superare tale cifra, confermando l'interesse crescente per le opere di Stuart.