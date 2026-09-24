L'autore e giornalista racconta il suo percorso dal quartiere romano di San Basilio ai palazzi del potere: "La borgata? Mi ha dato e tolto tutto". In libreria con Piemme dal 29 settembre

“Quando mi chiedono cosa mi abbia dato la borgata io rispondo sempre la stessa cosa: tutto. E quando mi chiedono cosa mi abbia tolto, rispondo ancora la stessa cosa: tutto”. Da queste parole prende forma 'La strada', l’esordio di Augusto Rubei, giornalista e manager della comunicazione, in libreria con Piemme dal 29 settembre: un percorso dal quartiere periferico di San Basilio a Roma ai palazzi del potere, una storia di riscatto rivolta ai giovani delle periferie. Proprio il 29 settembre, alle 18,30, il libro verrà presentato a Roma, nella Galleria Alberto Sordi, in un dialogo tra l’autore e la condirettrice del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini. L’appuntamento sarà anche l’occasione per un confronto sui temi sociali affrontati nel libro.

Rubei, in un racconto crudo ed empatico, ripercorre la storia di Pietro, per tutti 'Pietruccio', un bambino goffo e impacciato che nasce a San Basilio, nella periferia più dura di Roma, dove l’infanzia finisce presto e nessuno ti spiega come si diventa grandi. Intorno, una generazione di coetanei che sembra destinata a sparire nel nulla, inghiottita dalla paura, dal silenzio, dalla droga. Poi arriva un giorno che Pietro non dimenticherà più. Un giorno che gli mostra che la sua vita può prendere soltanto due direzioni: restare lì, dentro il destino che altri sembrano aver già scritto per lui, oppure cercare un varco, anche minuscolo, e passarci attraverso. "Erano pomeriggi lunghi, sporchi, rumorosi, in una strada che sembrava l'ultima fermata prima del nulla. Ma proprio lì - si legge nel libro - in mezzo a quella sfiga senza glamour, pian piano avrei imparato a stare al mondo". La strada diventa la sua prima scuola. Gli insegna a difendersi, a leggere il pericolo, a non fidarsi delle apparenze. Ma gli insegna anche qualcosa di più feroce e prezioso: che la salvezza, quando non te la consegna nessuno, devi imparare a prendertela. Così Pietro comincia un percorso improbabile: attraversa mondi che sembravano vietati a uno come lui, fino a entrare nelle stanze più importanti e riservate del Paese. Ma più si allontana, più comprende che il vero riscatto non è dimenticare da dove sei venuto. È riuscire ad andare lontano portandoti dietro, senza vergogna, il punto esatto da cui sei partito.

Augusto Rubei è un giornalista e dirigente d’azienda, esperto di comunicazione e politica internazionale. È stato portavoce del ministero della Difesa e del ministero degli Affari Esteri e ha curato alcune tra le più rilevanti campagne elettorali della storia recente. La rivista L’Espresso lo ha definito uno degli spin doctor italiani più influenti degli ultimi anni. ‘La strada’ è il suo primo libro, liberamente ispirato alla sua vita.