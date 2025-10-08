circle x black
Arte: assessore Sacchi, 'Art from Inside suscita grande curiosità: già 1500 studenti prenotati'

08 ottobre 2025 | 16.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"'Art from Inside' è una mostra che dà seguito alla storica collaborazione con Fondazione Bracco e che suscita grande interesse e curiosità. Abbiamo oltre 1500 studenti prenotati ancor prima dell'apertura". Chi visiterà l'esposizione potrà "vedere cosa sta dietro l'opera d'arte grazie alla tecnologia diagnostica, che solitamente viene applicata all'uomo per la diagnosi medica, attraverso stratigrafie, radiografie, tac". Così Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano, alla visita in anteprima di "Art from Inside. Capolavori svelati tra arte e scienza", l'esposizione multimediale che unisce arte e scienza svelando, grazie a tecnologie avanzate, i segreti nascosti dietro ai capolavori risalenti al periodo tra il '400 ed il '700. Aperta al pubblico dal 9 ottobre al 6 gennaio a Palazzo Reale, la mostra è promossa dal Comune di Milano ed è prodotta da Palazzo Reale e Fondazione Bracco, in collaborazione con 24 Ore Cultura-Gruppo 24 Ore.

