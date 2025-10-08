circle x black
Cerca nel sito
 

Arte: Piraina (Palazzo Reale), 'Art from Inside svela processo tecnico e creativo dei grandi pittori'

sponsor

08 ottobre 2025 | 16.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questa è una mostra di educazione civica ed estetica. Il visitatore apprende cosa c'è dietro un'opera, ovvero il processo tecnico e creativo dell'artista e non solo il prodotto finale, scoprendo così cosa c'è dietro ad immagini famose, come quelle di Piero della Francesca e Caravaggio". Lo spiega Domenico Piraina, direttore di Palazzo Reale, alla vigilia dell'apertura al pubblico di "Art from Inside. Capolavori svelati tra arte e scienza", l'esposizione multimediale che unisce arte e scienza, visitabile dal 9 ottobre al 6 gennaio prossimo a Palazzo Reale. Promossa dal Comune di Milano e prodotta da Palazzo Reale e Fondazione Bracco, in collaborazione con 24 Ore Cultura-Gruppo 24 Ore, la mostra svela cosa si nasconde tra gli strati di pittura dei capolavori del '400-'700 avvalendosi di tecnologie di imaging diagnostico che, oltre alla cura delle persone, possono aiutare a prendersi cura anche del patrimonio artistico.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza