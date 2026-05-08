Bellomo: "Premio Narrativa 'Pagine d'aMare' bella gratificazione"

"È una bella gratificazione, io non avevo mai scritto nulla, questo libro è il racconto di un viaggio, di un progetto che ho fatto nel 2018, quindi sicuramente per me significa che, molto banalmente, ho fatto un bel lavoro, però l'interpretazione più generale è che il soggetto di queste idee, quindi del libro, che sono le piccole isole italiane e in particolar modo il loro futuro visto da chi ci abita, è un soggetto che interessa e che si possa pensare che questo soggetto sia importante per l'Italia oggi". E' quanto afferma Lucio Bellomo, premiato per la sezione Narrativa con il libro '33 Isole', nella III edizione della rassegna letteraria 'Pagine d’aMare', promossa e organizzata dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in collaborazione con il Ministero della Cultura e, per il 2026, con il Comune di Pisa.

"Diciamo che questo viaggio a cui è seguita poi la scrittura e contemporaneamente esiste anche un documentario - aggiunge- un film documentario su questa storia, diciamo che mi ha cambiato la vita e dal punto di vista letterario è stato interessantissimo confrontarsi con l'operazione di scrittura, poi di correzione, è un'operazione estremamente arricchente da un punto di vista proprio personale e poi mi ha insegnato ad amare ancora di più queste realtà marginali come sono le piccole isole, sempre generalizzando e a curarle per quanto io possa in tutti i modi possibili quando ci vado, molto molto spesso".