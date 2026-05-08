circle x black
Cerca nel sito
 

Bellomo: "Premio Narrativa 'Pagine d'aMare' bella gratificazione"

sponsor

"Soggetto '33 Isole' le piccole isole italiane e il futuro visto da chi ci abita"

Lucio Bellomo - (Foto Adnkronos)
Lucio Bellomo - (Foto Adnkronos)
08 maggio 2026 | 19.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"È una bella gratificazione, io non avevo mai scritto nulla, questo libro è il racconto di un viaggio, di un progetto che ho fatto nel 2018, quindi sicuramente per me significa che, molto banalmente, ho fatto un bel lavoro, però l'interpretazione più generale è che il soggetto di queste idee, quindi del libro, che sono le piccole isole italiane e in particolar modo il loro futuro visto da chi ci abita, è un soggetto che interessa e che si possa pensare che questo soggetto sia importante per l'Italia oggi". E' quanto afferma Lucio Bellomo, premiato per la sezione Narrativa con il libro '33 Isole', nella III edizione della rassegna letteraria 'Pagine d’aMare', promossa e organizzata dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in collaborazione con il Ministero della Cultura e, per il 2026, con il Comune di Pisa.

CTA

"Diciamo che questo viaggio a cui è seguita poi la scrittura e contemporaneamente esiste anche un documentario - aggiunge- un film documentario su questa storia, diciamo che mi ha cambiato la vita e dal punto di vista letterario è stato interessantissimo confrontarsi con l'operazione di scrittura, poi di correzione, è un'operazione estremamente arricchente da un punto di vista proprio personale e poi mi ha insegnato ad amare ancora di più queste realtà marginali come sono le piccole isole, sempre generalizzando e a curarle per quanto io possa in tutti i modi possibili quando ci vado, molto molto spesso".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Libri Narrativa Pagine d'aMare Isola italiana
Vedi anche
Attacco alla petroliera, il caccia Usa colpisce nello Stretto di Hormuz - Video
News to go
Dazi Usa, nuovo stop della giustizia americana a Trump
Rubio a Palazzo Chigi, un'ora e mezza di colloquio del 'disgelo' con Meloni - Video
Napoli, in attesa di Papa Leone XIV si canta "Tu vuò fà l'americano" - Video
Papa a Pompei, il passaggio tra gli applausi nella piazza del santuario - Video
Il Papa arriva a Pompei, campane a festa per il Pontefice - Video
Tajani in Germania per incontri con Wadephul e ministri degli Esteri - Videonews del nostro inviato
Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro - Video
Biennale Arte, blitz Pussy Riot con passamontagna rosa: "No Putin a Venezia" - Video
Villaggio salute-Komen al Circo Massimo, Rosanna Banfi: "La prevenzione salva la vita"
David Donatello 2026, Bianca Balti: "Sogno un progetto che mi porti a vivere a Roma per qualche mese" - Video
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza