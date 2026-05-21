Alessandro Giuli al Padiglione Italia alla 61esima Esposizione internazionale d'Arte della Biennale di Venezia. Una visita, ha spiegato il ministro della Cultura, che rappresenta "un segnale di sopraggiunta tranquillità". "È un segnale - ha detto - che ci lasciamo alle spalle ogni polemica, è un segnale di amore per Venezia, casomai non si fosse capito che l'amore per Venezia non era mai venuto meno. È un grande segnale d'amore per la Biennale, qualunque cosa sia accaduto, per la storia della Biennale e per tutto ciò che esprime insieme con il Ministero".