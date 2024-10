Buchmesse Francoforte 2024, Tamaro: “Mi turba il poco amore verso il nostro Paese”

“Una delle cose che più mi turba è il poco amore che abbiamo per il nostro Paese, perché noi italiani ci disprezziamo tanto e non so la ragione. Io, che sono nata al confine estremo dell'Italia, non ho questo disprezzo, ho una grande ammirazione, ma rimango sempre sorpresa di come tanti italiani non si accorgono del grande privilegio di vivere in Italia”. Così, Susanna Tamaro, scrittrice, a margine della prima giornata della Buchmesse di Francoforte 2024 dove l’Italia è protagonista: da mercoledì a domenica 88 scrittori della delegazione ufficiale di Italia Ospite d’Onore, più altri ancora invitati dagli editori tedeschi, animeranno le sale e gli stand della prima Fiera mondiale dedicata al libro e alla compravendita dei diritti.