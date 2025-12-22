Campiello, Roberto Cicutto presidente della Giuria dei Letterati

Si apre ufficialmente la 64esima edizione del Premio Campiello: quest'anno la guida della Giuria dei Letterati è affidata a Roberto Cicutto, figura di spicco della cultura italiana e internazionale, manager e produttore cinematografico. Nato a Venezia nel 1948, Roberto Cicutto ha legato la sua carriera alla produzione e distribuzione cinematografica, fondando società storiche come Aura Film, con cui nel 1988 ha vinto il Leone d'Oro a Venezia con "La leggenda del santo bevitore" di Ermanno Olmi, e Mikado Film, attiva nella produzione e distribuzione di film italiani e internazionali. Ha inoltre contribuito alla nascita di Sacher Distribuzione insieme a Nanni Moretti, Angelo Barbagallo e Luigi Musini, ed è stato partner di Olmi nella società Cinemaundici. Nel 1994 è stato insignito del titolo di Commendatore della Repubblica. Nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti incarichi nel settore pubblico, guidando l'Istituto Luce-Cinecittà come presidente e amministratore delegato e presiedendo la Biennale di Venezia nel quadriennio 2020-2023. Attualmente è presidente del Consiglio di Sorveglianza della Siae e, dal gennaio 2025, presidente di Eurimages, il fondo del Consiglio d’Europa per le coproduzioni cinematografiche.

Accanto al presidente Cicutto, la Giuria dei Letterati accoglie quest'anno tre nuovi ingressi: Matteo Caccia, autore e conduttore radiofonico noto per i suoi progetti di storytelling, Stefano Mancuso, scienziato e divulgatore di fama mondiale, direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale, e Alessandra Tedesco, giornalista di Radio 24-Il Sole 24 Ore e conduttrice della rubrica letteraria 'Il cacciatore di libri'.

La Fondazione Il Campiello, con un comunicato, ha espresso "profonda gratitudine" al presidente uscente Giorgio Zanchini "per la dedizione e la competenza dimostrata alla guida della Giuria. Un ringraziamento speciale va anche ai giurati Federico Bertoni e Silvia Calandrelli per l'importante contributo offerto nelle precedenti edizioni".

Gli altri componenti della Giuria dei Letterati della 64esima edizione del Premio Campiello sono: Alessandro Beretta, giornalista e critico letterario; Daniela Brogi, docente di Letteratura Italiana contemporanea all’Università per Stranieri di Siena; Daria Galateria, docente di Letteratura francese all’Università La Sapienza di Roma; Rita Librandi, professoressa emerita di Linguistica italiana; Liliana Rampello, critica letteraria e saggista; Stefano Salis, responsabile delle pagine dei Commenti e della Domenica del Sole 24 Ore; Lorenzo Tomasin, docente di Filologia Romanza all’Università di Losanna; e Roberto Vecchioni, cantautore, scrittore e docente universitario.

Con la definizione della Giuria dei Letterati parte ufficialmente la 64esima edizione del Premio Campiello. Possono partecipare i romanzi pubblicati per la prima volta in volume tra il 1° maggio 2025 e il 30 aprile 2026 e regolarmente in commercio. Al concorso non sono ammessi né saggistica, né poesia, né opere tradotte in italiano da altre lingue. Il 29 maggio 2026 la Giuria dei Letterati si riunirà a Padova per selezionare la cinquina finalista e annunciare il Premio Opera Prima. Il vincitore della 64esima edizione del Premio Campiello, indicato dalla Giuria dei Trecento lettori anonimi, verrà invece proclamato sabato 3 ottobre presso il Palazzo del Cinema al Lido di Venezia.

Il Premio Campiello, istituito nel 1962 dagli Industriali del Veneto, è promosso e gestito dalla Fondazione Il Campiello, composta dalle Associazioni Industriali del Veneto e dalla loro Federazione regionale. È uno dei pochi casi di successo in Italia di connessione concreta e strategica tra mondo dell’impresa e della cultura, accreditandosi come una delle più importanti competizioni letterarie italiane. Nel corso degli anni, il Premio Campiello si è sviluppato in molte altre iniziative e riconoscimenti al servizio della letteratura e della cultura con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico sempre più vasto in questa importante operazione culturale: dal Campiello Giovani, il concorso che si rivolge ai giovani scrittori quest’anno alla 31esima edizione, al Campiello Junior, dedicato alla narrativa per ragazzi e fondato nel 2021 in collaborazione con la Fondazione Pirelli. (di Paolo Martini)