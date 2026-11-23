E' stata ufficialmente nominata, con decreto del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, la Giuria incaricata di selezionare la città che sarà proclamata Capitale italiana della Cultura 2029. Il decreto ministeriale definisce la composizione dell'organismo chiamato a esaminare e valutare le candidature presentate nell'ambito della procedura prevista dal bando.

I sette membri della giuria

A presiedere la commissione sarà il giornalista e scrittore Davide Maria Desario, direttore dell'agenzia di stampa Adnkronos, riconfermato nella carica, la cui designazione è stata proposta dal ministro e condivisa nell'ambito della Conferenza Unificata, riunitasi il 12 novembre scorso. La giuria sarà composta da sette membri. Oltre al presidente Desario, ne faranno parte Anna Maria Candela, Stefano Baia Curioni, in precedenza presidente della stesso organismo, Vincenzina Diquattro, Carmen Gallo, Luisa Piacentini e Tatiana Perevozchikova. Le designazioni di Anna Maria Candela, Stefano Baia Curioni e Carmen Gallo sono state acquisite dalla Conferenza Unificata nella seduta sempre del 12 novembre. Per Vincenzina Diquattro, Luisa Piacentini e Tatiana Perevozchikova sono stati invece esaminati i rispettivi curricula, insieme alle dichiarazioni richieste dalla normativa vigente.

Il ruolo della Giuria

La giuria sarà chiamata a svolgere i propri lavori nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 16 febbraio 2016 e nel bando pubblicato dal Dipartimento per le Attività Culturali il 26 maggio 2026, che disciplina la procedura per il conferimento del titolo relativo all'anno 2029. Il suo compito sarà quello di esaminare le proposte delle città candidate e portare a termine il percorso di selezione, previsto dal bando. La commissione resterà in carica fino alla conclusione dell'intera procedura. Con la nomina dei sette componenti entra dunque nel vivo il percorso istituzionale che porterà all'individuazione della città, destinata a rappresentare la Capitale della Cultura italiana nel 2029, un titolo che punta a valorizzare il patrimonio culturale, la progettualità e le iniziative dei territori.

Nel 2027 sarà Pordenone la Capitale italiana della Cultura: domani, martedì 24 novembre, alle 11.30, nella Sala Stampa di Palazzo Chigi a Roma si terrà la presentazione nazionale del programma di eventi. Nel 2028 la Capitale italiana della Cultura sarà Ancona.

Capitale italiana della Cultura, un titolo per valorizzare città e territori

La Cultura come strumento di valorizzazione dei territori, occasione per riscoprire il patrimonio storico e artistico e motore di sviluppo economico e turistico. E' lo spirito del riconoscimento, istituito nel 2014 su iniziativa dell'allora ministro dei Beni e delle attività culturali, Dario Franceschini, con l'obiettivo di dare visibilità alle realtà urbane italiane e alle loro potenzialità. Il progetto nasce sull'onda della designazione di Matera a Capitale europea della cultura 2019. Proprio le città che avevano partecipato alla selezione per il titolo europeo insieme alla città lucana - Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena – furono le prime a ottenere congiuntamente il riconoscimento nazionale per il 2015.

Dal 2016 il titolo è stato assegnato a una città diversa ogni anno, inizialmente attraverso designazioni governative e, dal 2018, mediante un bando, promosso dal ministero della Cultura. La selezione è affidata a una commissione composta da sette esperti, incaricata di valutare le candidature e individuare il progetto ritenuto più significativo. Il riconoscimento offre alla città prescelta l'opportunità di presentare, per un intero anno, la propria identità culturale attraverso un programma di iniziative, mostre, spettacoli, eventi e progetti di valorizzazione del patrimonio. Non si tratta soltanto di promuovere le attrazioni turistiche, ma di costruire un percorso capace di coinvolgere istituzioni, associazioni, operatori culturali e cittadini, con ricadute che possano proseguire anche oltre l'anno del titolo. Nel corso degli anni sono state numerose le città protagoniste dell'iniziativa. Dopo Mantova nel 2016 e Pistoia nel 2017, il riconoscimento è andato a Palermo nel 2018. Il 2019 non ha visto l'assegnazione del titolo, in coincidenza con l'anno di Matera Capitale europea della cultura. Parma, designata per il 2020, ha visto prorogato il proprio mandato anche al 2021 a causa della pandemia. Nel 2022 è stata la volta di Procida, mentre nel 2023 il titolo è stato condiviso da Bergamo e Brescia, con l'obiettivo di sostenere la ripartenza culturale e sociale dei territori duramente colpiti dall'emergenza sanitaria a causa del Covid. La successione è proseguita con Pesaro nel 2024 e Agrigento nel 2025. Nel 2026 il riconoscimento spetta a L'Aquila, mentre Pordenone è stata designata per il 2027 e Ancona per il 2028.

Dal 2015 al 2028, considerando anche le città già designate, il percorso delle Capitali italiane della Cultura ha coinvolto 11 regioni su 20. Sono quelle rappresentate: Sardegna (Cagliari), Puglia (Lecce), Umbria (Perugia), Emilia-Romagna (Ravenna e Parma), Toscana (Siena e Pistoia), Lombardia (Mantova, Bergamo e Brescia), Sicilia (Palermo e Agrigento), Campania (Procida), Marche (Pesaro e Ancona), Abruzzo (L'Aquila) e Friuli-Venezia Giulia (Pordenone). Sono nove le regioni che invece devono ancora registrare una vittoria: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Lazio, Molise, Basilicata e Calabria. Tra le finalità principali del progetto figurano la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, il rafforzamento dell'offerta culturale, il miglioramento dei servizi destinati ai visitatori e la promozione di un turismo più consapevole e diffuso. La Capitale italiana della Cultura rappresenta così anche un'occasione per investire nella rigenerazione urbana, nella partecipazione delle comunità e nella capacità delle città di raccontarsi attraverso la propria storia e le proprie espressioni culturali.