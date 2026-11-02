Cinisi, Elisa del Mese presenta 'Diffidare delle cucine pulite'

La letteratura incontra le emozioni, le storie e le passioni in un appuntamento dedicato al libro “Diffidare delle cucine pulite. Storia di un grande amore” (Bompiani) di Elisa del Mese. L'incontro si terrà giovedì 5 novembre, alle ore 18, presso la Sala del Priore di Palazzo dei Benedettini, a Cinisi (Palermo), e "sarà un'occasione per conoscere da vicino l'autrice e il suo lavoro, attraverso un momento di confronto e condivisione con il pubblico". A dialogare con Elisa del Mese sarà la scrittrice Sarah I. Belmonte, che accompagnerà l'autrice in una conversazione dedicata al libro, ai suoi contenuti e ai temi che attraversano la narrazione. La presentazione sarà arricchita dalle letture di Antonio Panzica, che darà voce ad alcuni passaggi dell'opera, offrendo ai presenti un ulteriore modo di entrare nell'atmosfera e nelle suggestioni del racconto.

A completare la serata, una degustazione di vini offerta da Tenute Randazzo, per un momento conviviale che unirà cultura, territorio e piacere della condivisione. L'iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale LUNA con il patrocinio del Comune di Cinisi, si "propone come un'occasione di incontro aperta alla cittadinanza, valorizzando il libro e la cultura come strumenti di dialogo e partecipazione. Ingresso libero, bookshop e firmacopie".

"Diffidare delle cucine pulite racconta la storia di Beatrice e Bernardo, due persone separate da trent'anni di età ma unite da una passione intensa, vissuta per dieci anni. Quando lui decide improvvisamente di andarsene, Beatrice si ritrova a fare i conti con i ricordi e con le domande che accompagnano la fine di un grande amore. Una narrazione ironica e coinvolgente che esplora i sentimenti, il desiderio, la fragilità e la capacità di reinventarsi. Elisa del Mese, nata a Roma nel 1987 e residente a Milano, è autrice televisiva, radiofonica e creativa. Laureata in Letteratura francese alla Sapienza di Roma, ha collaborato con importanti programmi Rai. Con questo romanzo firma il suo esordio letterario".