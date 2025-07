Con uno stile diretto, empatico e ricco di spunti clinici, l'autrice guida il lettore in un percorso interiore di consapevolezza: 'La volta giusta. Come farti trovare pronta all’appuntamento con l’Amore' (Giacovelli Editore)

L’estate è la stagione dei nuovi amori. Si viaggia, ci si rilassa, si sogna. Per molti, è proprio in questi mesi che torna la speranza di un incontro speciale. Secondo un sondaggio condotto da YouGov Italia per 'Meetic', il 67% dei single italiani sente una maggiore voglia di innamorarsi in estate. Ma l’amore, quello vero, non si trova solo d’estate, col caso o la fortuna. L’amore – sano, profondo, duraturo – arriva quando siamo pronti ad accoglierlo. Da questa consapevolezza nasce 'La volta giusta. Come farti trovare pronta all’appuntamento con l’amore' (Giacovelli Editore), il nuovo libro di Monica Ricci, psicologa, love coach molto seguita sui social dove aiuta le donne che soffrono per amore a smettere di soffrire e a costruire relazioni autentiche e soddisfacenti.

Con uno stile diretto, empatico e ricco di spunti clinici, Ricci guida il lettore in un percorso interiore di consapevolezza, per trasformare l’idea dell’amore come 'qualcosa che deve succedere' in un cammino attivo. Non si tratta di trovare qualcuno che ci completi, ma di diventare completi noi per primi. “L’amore vero non arriva quando siamo perfetti, ma quando siamo integri. La ‘volta giusta’ non dipende da chi incontri, ma da come ci arrivi tu a quell’incontro - spiega Ricci - In terapia ho visto troppe persone convinte di avere qualcosa che non va, solo perché non avevano ancora trovato ‘quello giusto’. Ma spesso non erano ancora libere, dentro, di accogliere l’amore che desideravano”.

L’estate può essere il momento perfetto per prepararsi all’incontro con l’amore. “E’ il momento in cui si è possibile rallentare, ascoltarsi e fare spazio a quello che si desidera davvero. Nel libro accompagno le donne in un viaggio interiore per lasciarsi alle spalle relazioni sbagliate e imparare a riconoscere un amore sano. E quale periodo migliore dell’estate per iniziare questo percorso? Lontane dalla routine, con più tempo per leggere e pensare, possiamo finalmente fare pulizia dentro di noi e tornare in connessione con chi siamo e cosa vogliamo”, rimarca la love coach.

Come regolarsi se si è single o se da poco si è usciti da una storia? “Essere single d’estate può essere un’opportunità preziosa, non un vuoto da riempire a tutti i costi. Si può usare questo tempo per conoscersi meglio, lavorare sull’autostima e prepararsi ad accogliere qualcuno che ti scelga davvero - risponde Ricci - Le estati dopo una rottura sono le più difficili, ma anche quelle che possono segnare la rinascita. In 'La Volta Giusta' accompagno le lettrici a dare un senso alla fine di una relazione e a trasformare il dolore in forza. L’estate può diventare il punto di svolta: il momento in cui si smette di rimuginare sul passato e si inizia davvero a mettersi al centro e a guardare avanti”.

Amori estivi: fuoco di paglia o inizio di qualcosa di vero? Nel libro la psicologa spiega anche come distinguere tra infatuazione e compatibilità autentica. “Un incontro estivo può essere intenso, ma 'La Volta Giusta' si riconosce da come ti fa sentire: rispettata, vista, libera di essere te stessa. Non dalla quantità di messaggi, ma dalla qualità della connessione. E soprattutto la 'Volta Giusta' si riconosce dalla costanza", prosegue l'autrice.

Il libro è strutturato in tappe progressive. Aiuta il lettore a riconoscere gli schemi disfunzionali che si ripetono, come la tendenza ad attrarsi a partner emotivamente indisponibili o a confondere intensità con amore. Invita a fare pace con il proprio passato affettivo, elaborando ferite e delusioni, e a costruire una relazione sana con se stessi: l’unico vero punto di partenza per relazioni autentiche. Il libro decostruisce molti miti tossici dell’amore romantico – la dipendenza, il bisogno dell’altro per sentirsi completi, la paura di restare soli – offrendo invece strumenti concreti per rafforzare autostima, autenticità e libertà emotiva

Spesso si pensa che 'farsi trovare pronte' significhi soprattutto apparire al meglio: tenersi in forma, avere un aspetto gradevole, restare giovani. Ma, come Ricci sottolinea, "non è l’aspetto fisico a fare la differenza in una relazione sentimentale sana. Ciò che conta davvero è la conoscenza di sé, la consapevolezza dei propri bisogni, il riconoscere quanto il proprio passato influenzi il presente. Amarsi, davvero, significa imparare a stare bene da sole, imparare a scegliere con lucidità e non per paura della solitudine. Significa saper riconoscere una relazione tossica, ma anche sapere quando è il momento di fidarsi e aprirsi. Anche nei tempi moderni, in cui dating app e social media sono parte della realtà sentimentale, la differenza la fa sempre la qualità della connessione – non la quantità dei messaggi".

Nel cuore del libro, la love coach elenca anche i sei pilastri dell’amore per se stessi: "Accettarsi, prendersi cura di sé, riconoscere i propri bisogni, coltivare l’autocompassione, scriversi una lettera, praticare la gratitudine". Ogni concetto è accompagnato da esercizi pratici e domande di riflessione, per trasformare la lettura in azione.