Con Open House alla scoperta della capitale, oltre 200 luoghi da amare

Ritorna a Roma, da 24 maggio all'1 giugno 2025, la XIII edizione di Open House Roma, il grande evento pubblico e gratuito promosso dall’Associazione Culturale Open City Roma. Per nove giorni, oltre 220 luoghi della Capitale tra architetture storiche, contemporanee e siti di eccellenza saranno eccezionalmente aperti al pubblico gratuitamente, insieme a 60 tour urbani, 50 eventi speciali. "Il programma di questa edizione sarà un viaggio emozionante alla scoperta di una città che non si lascia mai davvero conoscere fino in fondo - dichiara Laura Calderoni, direttrice di Open House Roma – proprio come raccontava il giornalista Silvio Negro nella sua insolita guida degli anni Sessanta 'Roma, non basta una vita' la città ci rende esploratori instancabili delle sue meraviglie nascoste nelle stratificazioni millenarie. Quest’anno apriremo porte nuove e antiche, racconteremo le trasformazioni in corso, daremo spazio all’inclusione, all’innovazione e alla memoria. Un invito a scrivere, ciascuno, il proprio diario di bordo urbano".

"Patrimonio futuro, tema dell’edizione, è un invito a scoprire interventi molto diversi tra loro che offrono occasioni di riflessione su come la città possa affrontare trasformazioni che possano generare valore per il futuro - sottolinea Gaia Maria Lombardo responsabile del programma - La crisi del concetto di città organizzata per funzione, la non percorribilità della strada della crescita infinita, rendono sempre più attuale la necessità di confrontarsi con il passato, di aggregare, mischiare, connettere. Come ci insegna la storia, il modo migliore di preservare il patrimonio è quello di continuare ad usarlo, seppur in modo compatibile". Open House Roma racconta una città che si rinnova senza perdere il suo spirito. Al tema principale di questa edizione si affiancano altri quattro temi – Abitare pubblico, Città inclusiva, Il Giubileo e la città, Ingegneria eroica – per mostrare come l'architettura e l'ingegneria si intrecciano quotidianamente con la vita sociale di Roma.

L’edizione 2025 propone un racconto unitario della città che evolve, aprendo luoghi simbolici e solitamente inaccessibili, accanto a spazi del quotidiano che oggi diventano laboratori di cambiamento. Tra questi, spiccano l’eccezionale apertura in collaborazione con Acea della Chiocciola di Villa Medici, straordinaria scala elicoidale nascosta nel cuore della celebre villa rinascimentale, e del cosiddetto Tempio di Minerva Medica, monumentale struttura tardo-antica del IV secolo, visitabile grazie alla collaborazione con la Soprintendenza Speciale di Roma. Accanto al patrimonio storico, Open House Roma mette in luce i cantieri della trasformazione urbana, come il Porto Fluviale Rec House, esempio virtuoso di rigenerazione partecipata e inclusiva, e la nuova biblioteca pubblica nell’ex rimessa Atac di via della Lega Lombarda, che restituisce alla città un edificio industriale trasformato in polo culturale e spazio di comunità.

Il programma prosegue con luoghi che mostrano l’anima più visionaria della Capitale, come la maestosa Vela di Calatrava opera di architettura contemporanea interessata da alcuni interventi di completamento realizzati dall’Agenzia del Demanio o gli Horti Sallustiani, giardini segreti di epoca imperiale, e la surreale Casa Museo di Luigi Serafini, dove arte e architettura diventano un viaggio nell’immaginazione. Nel cuore delle trasformazioni, un’intera sezione è dedicata agli interventi realizzati per il Giubileo 2025, in collaborazione con Anas, Piazza dei Cinquecento, Piazza Pia e il Ponte dell’Industria sono alcune delle infrastrutture protagoniste di un nuovo volto urbano. "Siamo felici e orgogliosi di partecipare come partner a Open House Roma, un evento che celebra l’architettura, la cultura e l’innovazione della Capitale", ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme.

"Per le attività giubilari, infatti, Anas (Società del Gruppo FS) – prosegue l’ad - lavora in collaborazione con le Istituzioni e continuerà a farlo nei mesi che verranno, per potenziare la mobilità e le infrastrutture, stradali e non, del territorio per offrire aree e spazi più funzionali, per agevolare gli spostamenti dei pellegrini". L’apertura di grandi Palazzi storici della Capitale ci farà fare un viaggio attraverso i secoli. Dalla barocca Villa Aurelia a Palazzo Falconieri, ai palazzi novecenteschi del Palazzo della Marina, del Palazzo dell’Aeronautica, di Palazzo Inail e di Palazzo Uffici sede di Eur spa con il sotterraneo rifugio antiaereo. Anche i più piccoli saranno protagonisti. Tra i diversi momenti dedicati alle famiglie spicca il laboratorio creativo 'La città che vorrei', curato dall’Istituto Europeo di Design di Roma.con il supporto di illustratori e designer, bambine e bambini potranno immaginare e costruire una città nuova, partendo da grandi mappe e lasciandosi guidare dalla fantasia.

Grande attenzione sarà riservata anche al tema dell'inclusività. Open House Roma propone infatti un’esperienza multisensoriale dell’architettura, per rendere la bellezza un patrimonio davvero di tutti e per tutti. Attraverso il coinvolgimento attivo di persone con disabilità, il programma offrirà visite tattili, percorsi multisensoriali, attività dedicate a persone con disturbi dello spettro autistico e visite guidate in Lis – Lingua dei Segni Italiana. Le attività di "Città inclusiva" sono parte integrante del progetto straordinario, vincitore del bando 8x1000 della Chiesa Valdese e sostenuto dalla Fondazione Charlemagne nel programma Periferia Capitale. L’edizione 2025 di Open House Roma e parte del progetto di cooperazione Open House Europe, co-finanziato con i fondi dell’Unione Europea, che connette 16 Festival Open House in tutta Europa.