Concita De Gregorio è la nuova presidente del Premio Mandrarossa. La giornalista e scrittrice, firma del quotidiano “La Repubblica”, prende il posto di Aldo Cazzullo, giornalista del "Corriere della Sera", che ha guidato la prima edizione del riconoscimento letterario, nato con l’obiettivo di puntare sul valore del lavoro delle librerie indipendenti e volto a coniugare espressioni del territorio come il vino e la letteratura. Il cambio di presidenza è stato annunciato da Claudia Origoni, responsabile del Premio Mandrarossa, Giuseppe Bursi, presidente Cantine Settesoli, e da Melania Petriello, giornalista, che hanno presentato la seconda edizione e la nuova guida.

“Per questa meravigliosa iniziativa prendo il testimone da Aldo Cazzullo e ne sono molto onorata - ha dichiarato Concita De Gregorio. – Il binomio tra libri e vino, le librerie indipendenti e le etichette di qualità: questa caratteristica del Premio Mandrarossa racconta forme diverse di appartenenza e resistenza al territorio. La cultura della terra è questo: tenere aperta una bottega, una libreria indipendente, una biblioteca è oggi un vero atto politico. Significa non adattarsi o vendersi o piegarsi alla massificazione più redditizia. È un atteggiamento rivoluzionario che va sostenuto e premiato. E la mia idea di premio è proprio questa: illuminare quello che non conosciamo abbastanza e dare opportunità alle voci non abbastanza conosciute. Il Premio Mandrarossa dà voce a chi non ha voce, illumina e fa conoscere nuovi volti. E lo fa nello scenario di una Sicilia che col suo patrimonio artistico e letterario è sempre un Sud di luce, di grande bellezza, di continua ispirazione”.

I finalisti del Premio Mandrarossa saranno nominati da una giuria tecnica composta da Franco Cardini, Neria de Giovanni, Eleonora Lombardo, Carlo Alberto Moretti, Christian Rocca e Nadia Terranova, dopo la valutazione dei 93 titoli candidati dalle librerie indipendenti. Ogni sezione tematica del Premio avrà un vincitore e dialoga con un’etichetta Mandrarossa, che evoca una storia legata a un luogo. Come nella prima edizione il Premio Narrativa Mandrarossa prevede un primo premio assoluto, un secondo e un terzo classificato. Le librerie indipendenti appartengono alle città che sono state capitali della cultura italiana dal 2015 con l’aggiunta di Roma Napoli, Milano e, nell’ambito internazionale quelle delle città di Barcellona, Boston, Parigi e Marsiglia. La cerimonia di premiazione si terrà il 25 luglio 2026 nel Parco Archeologico di Selinunte nella suggestiva cornice del Tempio di Hera. A seguire la serata proseguirà con "Madre. Una conversazione, nessuna colpa, centomila donne", con Concita De Gregorio e Melania Petriello.