Si terrà venerdì 24 luglio, alle ore 18.00, presso Villa Gentiloni a Filottrano, l’evento culturale “La ricchezza della cultura, il valore dei territori” organizzato dall’On. Giorgia Latini, responsabile nazionale del Dipartimento Cultura della Lega. Un importante appuntamento che mira a valorizzare il patrimonio culturale marchigiano e il percorso di candidatura dei teatri marchigiani come Patrimonio Mondiale dell'Umanità, secondo il "Sistema dei teatri condominiali all'italiana" che sarà decisa nei prossimi giorni in Corea, in occasione della 48a sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale Unesco per l'assegnazione dei nuovi riconoscimenti. Un'occasione di confronto tra istituzioni, amministratori e protagonisti della cultura per riflettere sul ruolo strategico della cultura come motore di identità, sviluppo e promozione internazionale dei territori. L'incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Giorgia Latini, del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, del Coordinatore nazionale dei Dipartimenti Lega Armando Siri e del Presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli.

A seguire, un confronto che evidenzierà come le Marche si trovino oggi al centro dell'attenzione culturale mondiale: dai teatri storici allo Sferisterio, dalla ritrovata Basilica di Vitruvio a Fano, fino ad Ancona Capitale Italiana della Cultura 2028, pilastri di una visione regionale di respiro internazionale. La tavola rotonda vedrà protagonisti gli amministratori locali con gli interventi di Luca Paolorossi (sindaco di Filottrano), Sandro Parcaroli (sindaco di Macerata), Luca Serfilippi (sindaco di Fano), Daniel Matricardi (sindaco di Montalto delle Marche) e Daniele Silvetti (sindaco di Ancona). Un dibattito centrale riguarderà il riconoscimento Unesco per i teatri marchigiani, tema analizzato dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, insieme a Giorgia Latini, ai consiglieri regionali Renzo Marinelli, Nicolò Pierini e Andrea Maria Antonini, e a Paolo Notari, giornalista Rai e direttore artistico del Festival "Marchestorie". Il tema relativo alla tutela della memoria, al rilancio identitario e alle radici cristiane d'Europa sarà al centro dell’intervento del poeta e scrittore Paolo Gambi. I lavori, guidati dal giornalista Maurizio Socci, vedranno inoltre la partecipazione straordinaria dell'opinionista politico indipendente Robby Giusti.

"Questo evento testimonia la centralità delle Marche non solo nell'agenda culturale italiana, ma anche internazionale. Avviai già da assessore alla cultura nella prima giunta Acquaroli e poi sostenni come Vicepresidente della 7a commissione cultura, scienza e istruzione alla Camera il progetto per l’ottenimento del prestigioso riconoscimento Unesco dei teatri marchigiani come patrimonio mondiale dell’umanità - ha dichiarato il segretario regionale della Lega Marche e responsabile nazionale del Dipartimento Cultura della Lega, On. Giorgia Latini - Oggi portiamo sul territorio personalità istituzionali di primo piano che, insieme agli amministratori locali, sapranno valorizzare il nostro patrimonio, sostenere questa storica candidatura degli straordinari teatri marchigiani e rilanciare le radici profonde della cultura europea".